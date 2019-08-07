«В Ялте с семьей»: как София Ротару отметила день рождения

В среду, 7 августа, свой 72-й день рождения отметила народная артистка СССР София Ротару. Согласно сведениям «Телепрограммы», свой праздник «певица отметит дома в Ялте вместе с семьей, и никаких концертов на этот день не запланировано».

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Об этом изданию сообщил концертный директор исполнительницы Игорь Курилев. По его словам, он сам собирался поздравить певицу по телефону, поскольку находится в Киеве. Представитель Ротару также рассказал, что звезда эстрады каждый раз получает от близких и друзей большое количество цветов и разнообразных подарков, он убежден, что и в этот раз окружение звезды не подведет.

Также сообщается, что представитель племянницы певицы, популярной на Украине певицы Сони Кей, поведал о том, что в этот раз у нее нет возможности поздравить знаменитую родственницу вместе со всеми членами семьи, свои теплые пожелания она передаст в телефонном разговоре.

Таким же образом свою звездную мать поздравит и Руслан Евдокименко — сын артистки. Несмотря на очень близкие и теплые отношения, в этот раз отметить событие вместе им помешает расстояние.

Ранее СМИ писали о том, что Ротару резко оттолкнула одного из поклонников после выступления на фестивале «Славянский базар в Витебске». Сообщалось, что в ходе мероприятия артистка исполнила три композиции («Давай устроим лето», «Я хочу танцевать с тобой» и «Одна калина»), после чего уделила продолжительное время общению с поклонниками, которые поочередно подходили к звезде на сцену с роскошными букетами цветов.

Одному из почитателей артистка вынуждена была дать отпор — мужчина якобы намеревался лизнуть ее в щеку. По информации прессы, этот фанат давно знаком певице, поскольку он регулярно посещает ее выступления.

Не так давно Ротару в беседе с украинской прессой рассказала о своей роскошной недвижимости в Крыму. Исполнительница заверила, что давно не живет в своем особняке, писал портал «Бимру».

Артистка была вынуждена отказаться от пребывания в своей комфортной крымской резиденции из-за политических обстоятельств. По словам Ротару, она переехала оттуда еще до того, как в Донбассе начался вооруженный конфликт. Ротару возмущает, что до сих пор находятся люди, убежденные в том, что она все еще живет в Крыму и спрашивающие ее, намерена ли она посетить Киев.

«Многие не знают, что я уже больше десяти лет живу в Киеве, я киевлянка. Мне часто задают вопрос: «А когда вы в Киев приедете?». Я говорю: «Ну как, я же киевлянка уже более десяти лет». Так что я этим горжусь», — заверила исполнительница.

Слова певицы подтвердили ее крымские соседи, которые в беседе с журналистами сообщали о том, что Ротару давно уже не видели в ее владениях.

В то же время, украинский музыкальный критик Сергей Соседов располагает другими сведениями. Он выразил уверенность в том, что артистка уже долгие годы живет на полуострове и у нее есть на это серьезные основания — певица долгое время борется с заболеванием легких. В связи с этим для жизни ей предпочтителен морской климат.

Отметим также, что недавно Соседов в пух и прах раскритиковал новые плоды творчества Ротару после того, как она выступила на музыкальном фестивале Atlas Weekend, представив слушателям новую песню и пообещав, что это не последняя новинка, которую услышат поклонники этим летом.

В разговоре с изданием «Собеседник» музыкальный эксперт отметил, что артистка «осталась в прошлом веке», а у ее новых работ нет малейшего шанса стать хитами. Соседов уверен в том, что вина в этом лежит на новых бездарных композиторах, с которыми Ротару сейчас работает.

Критик заранее готовится забраковать предстоящий музыкальный релиз артистки, по его словам, артистка готовит «очередную шлаковую песню». Более того, Соседов уверен в том, что все предстоящие выступления Ротару пройдут с использованием фонограммы из-за имеющихся у нее проблем с легкими.