Свой взгляд: Мэрайя Кэри назвала Хиллари Клинтон президентом

Американская певица Мэрайя Кэри опубликовала в своем твиттере фотографию, на которой она изображена в компании супружеской пары политиков Хиллари и Билла Клинтонов за кулисами нью-йоркского концерта Барбары Стрейзанд.

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Большой резонанс вызвала подпись к этой фотографии: «Для меня большая честь встретиться с президентом Клинтон и ее мужем, бывшим президентом Биллом Клинтоном! Спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать для нашей страны».

Очевидно, что подобный каламбур в исполнении поп-дивы является подчеркнутым политическим заявлением в адрес действующего лидера США Дональда Трампа. Отметим, что многие в США до сих пор припоминают Трампу, что в 2016 году он победил по системе выборщиков, однако по общему количеству отданных голосов уступил Клинтон.

Чуть позже на экстравагантный пост отреагировала взаимной любезностью сама Клинтон. Проигравшая в прошлой президентской гонке кандидат написала, что это для них с супругом большая честь: «Не каждый день ты встречаешься с королевой».

Отметим, что откровенное политическое заявление обладательницы пяти премий «Грэмми» несколько противоречит ее прошлым высказываниям. Во время одного из интервью 2016 года на вопрос о том, кого она поддерживает — Клинтона или Трампа, 50-летняя звезда призналась, что не хочет высказываться о своих политических взглядах. Однако она отметила, что ставила фотографию Хиллари Клинтон в качестве своего аватара в соцсети.

«Это так сложно, потому что я всего лишь артист, — сказала тогда певица в беседе с телеведущим Энди Коэном. — Я не политический аналитик. Поэтому я не хочу приводить свои истинные мысли обо всем этом, но они у меня есть».

Отметим, что в том же году новогодний концерт на Таймс-сквер с участием Кэри обернулся настоящим скандалом. Исполнительница должна была спеть свой хит «Emotions», но с самого начала она не смогла попасть в фонограмму. Оказавшись в неловкой ситуации, Кэри не стала даже пытаться петь. После безуспешных поисков на одежде микрофона она пожала плечами:

«Ну что ж, с Новым годом. Мы не проверяли эту песню. Но она стала первым номером в музыкальных чартах, этого не отнимешь», — выкрутилась поп-дива и предложила зрителям спеть самим.

В итоге даже к началу следующей песни не удалось устранить неполадки. Кэри была вынуждена признать, что «лучше не стало», и расстроенная покинула сцену. Позже певица попросила у поклонников прощения в соцсетях. Однако к тому моменту интернет уже был переполнен шутками о том, что Мэрайя стала «последней жертвой» 2016 года:

«За 15 минут до окончания 2016 год забрал последнюю жертву — карьеру Мэрайи Кэри», ​«Выступление Мэрайи Кэри взломали российские хакеры», — соревновались в остроумии пользователи твиттера.

В начале июля этого года Кэри эффектно ворвалась в ставший невероятно популярным флешмоб Bottle Cap Challenge. Суть челленджа в том, чтобы сбить крышку с бутылки ударом ноги с разворота, при этом крышка должна грациозно развинтиться, а бутылка остаться целой и невредимой. Знаменитая обладательница голоса в пять октав пошла дальше и сбила крышку не ногой, а силой голоса.

Видео, опубликованное исполнительницей с подписью «Вызов принят» и хэштегом #bottletopchallenge, на момент написания заметки набрал более 35 млн просмотров, 1,7 млн лайков и 550 тыс. ретвитов. Пользователи соцсети восхитились изобретательностью певицы и подавляющим числом голосов решили присудить ей победу.

«Она официально победила», «Финал. Никто не сделает круче», «Кубок победителя вручается великолепной Мэрайе», — писали пользователи твиттера.

Однако в комментариях не обошлось и без скептического мнения, не все поверили в силу голоса Кэри, заподозрив циничный монтаж.

«В дне бутылки сделали дырку, ассистент подул туда феном в том момент, когда она закричала, вот крышка и слетела», «Скорее всего они использовали ту же «невидимую нить», что и фокусники. А потом снизили качество видео до 360p, чтобы нитку не было видно. Но на крышке, на которую намотана нить, все равно чуть-чуть видно выпуклость», — писали эксперты в сети.