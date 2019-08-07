Новые ремейки: Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»

Компания Disney заявила о намерении переснять «Один дома», «Ночь в музее» и другие популярные фильмы студии Fox. Ремейки культовых семейных комедий могут помочь компании заполучить аудиторию для нового стримингового сервиса Disney+, передает The Hollywood Reporter.

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Об этом 6 августа сообщил генеральный директор Disney Боб Айгер. Он заявил, что в скором времени на сервисе потокового вещания могут состояться перезапуски лент «Ночь в музее», «Дневник слабака», «Один дома» и «Оптом дешевле».

«Мы также сосредоточены на использовании обширной библиотеки великолепных проектов студии Fox для дальнейшего обогащения ассортимента контента на нашей платформе», — сказал Айгер.

Он не стал уточнять, в каком формате выйдут ремейки — есть вероятность, что на основе некоторых художественных фильмов снимут сериалы, а новый «Один дома» будет переосмыслен под современные реалии.

Стоит также отметить, что минувшей ночью акции Disney упали на 4,82 пункта буквально через несколько часов после того, как компания отчиталась о выручке за третий фискальный квартал этого года. Приобретение Fox оказалось убыточным для медиагиганта из-за сразу нескольких провалов фильмов Fox. Наибольший удар пришелся от фильма «Люди Икс: Темный феникс», позиционировавшегося как эпическое завершение франшизы, однако лента не только не окупилась, но стала убыточной. Так как фильм вышел в прокат уже после сделки, то все убытки Disney записал на себя.

В мае текущего года Disney выпустил киноверсию знаменитого мультфильма «Аладдин», снятую Гаем Ричи, а в июле — ремейк «Короля Льва» Джона Фавро. Обе ленты увенчались успехом и в течение первых недель проката собрали более $1 млрд. Новый «Король лев» достиг этой отметки через неделю после премьеры и стал четвертым по счету фильмом компании Disney, которому удалось добиться таких цифр в 2019 году. Ранее рекордсменами считались «Аладдин», «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал».

Также руководство Disney уже назвало даты выхода новых эпизодов культовой киносаги «Звездные войны». Как сообщает Variety, премьеры фильмов очередной трилогии будут выходить в прокат каждые два года в декабре: ожидается, что первый эпизод увидит свет 16 декабря 2022-го, второй — 20 декабря 2024-го, а третий — 18 декабря 2026 года.

В промежутках между выходами «Звездных войн» Disney будет планомерно выпускать новые части фантастической ленты Джеймса Кэмерона «Аватар». Ранее выход второй части фильма был запланирован на 18 декабря 2020-го, но его перенесли на год. Премьеры третьей и четвертой частей также сместились на год — они выйдут в 2023-м и 2025 годах.

Причиной этих изменений стал переход прав на «Аватара» во владение Disney от холдинга 21st Century Fox. Также сделка принесла компании права на франшизы «Люди-Икс» и «Симпсоны».

Актриса Ярдли Смит, которая более 30 лет озвучивала героев «Симпсонов», рассказала о желании новых владельцев франшизы взять перерыв для осознания того, как лучше распорядиться новым активом. По ее словам, таким перерывом станут два новых сезона шоу.

«Когда ты имеешь дело с чем-то, что связано с культурой и является своего рода столпом нашей культуры, если ты с этим напортачишь, то окажешься на рискованной территории. Поэтому я думаю, — и я могу полностью ошибаться — что они скорее закроют его, чем поменяют», — считает Смит.

Стриминговый сервис Disney+ запустится в ноябре 2019 года специально для трансляции новых проектов компании. Большая часть каталога будущей платформы будет представлена оригинальными шоу по комиксам вселенной «Звездных войн» и Marvel, а также проектами студии Pixar, канала National Geographic и 21st Century Fox.

Главной целью возникновения Disney+ представители компании назвали предоставление пользователям «в каждом значимом регионе мира» качественных медиапродуктов. На презентации платформы ее создатели сообщили, что выход сервиса на европейский и азиатский рынки произойдет уже в 2020 году.

Ожидается, что по стоимости подписки в размере $6,99 за месяц новая платформа составит конкуренцию стриминговому гиганту Netflix. В отличие от Disney+, за месячную подписку на продукты лидера рынка пользователям приходится выплачивать от $9 до $13 в месяц. Согласно прогнозам относительно числа зрителей, к 2024 году Disney+ будут смотреть от 60 до 90 млн человек.