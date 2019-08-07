«Вокруг него все хлопочут»: жена о госпитализации Гафта

В Москве был экстренно госпитализирован народный артист России Валентин Гафт. Несколько дней назад советский и российский актер перенес инсульт, после чего его состояние вызвало у врачей опасение. По данным телеканала РЕН-ТВ, сначала Гафта разместили в отделении реанимации, а после перевели в неврологию.

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Позднее супруга артиста Ольга Остроумова рассказала «Интерфаксу», что находится рядом с мужем, воздержавшись от подтверждения информации об инсульте.

«Он в больнице, врачи внимательные, вокруг него все хлопочут. Состояние удовлетворительное, я рядом», — сообщила жена артиста.

За месяц до госпитализации Гафт стал героем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». В рамках выпуска ведущий Борис Корчевников завел разговор о единственной дочери артиста Ольге, родившейся в 1973 году от балерины Инны Елисеевой. В 2002 году наследница Гафта совершила самоубийство.

«Я часто разговариваю с ней. Считаю, что в ее смерти виноват только я. Тут даже не нужно ничего объяснять. Я никого не хочу брать в напарники по своему горю. Никого не обвиняю, кроме себя», — признался актер.

По словам Гафта, его знаменитое стихотворение «Грехи» посвящено памяти покойной дочери.

«Ах, если бы она была жива. Я все бы отдал за нее, все бросил. Слова, слова, слова, слова, слова, мы все их после смерти произносим. И пишутся в раскаянье стихи, но в глубине души навеки будут с нами, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, которые не искупить словами», — писал артист.

В ходе беседы Корчевников напомнил о внуке Гафта, родившемся в тот же день, что и прославленный дедушка.

«Мой внук — это радость со слезами на глазах», — признался актер.

В середине марта этого года СМИ писали о госпитализации Гафта в одну из московских больниц — сообщалось, что состояние артиста якобы ухудшилось из-за стресса. Согласно источникам, врачи зафиксировали у артиста нарушения речи и ухудшение общей моторики.

Позднее сам Гафт опроверг сообщения о собственной госпитализации, выразив глубокое возмущение этими слухами. Он отметил, что чувствует себя прекрасно и в ближайшие дни собирается выйти на сцену.

«Это безобразие. Никаких больниц нет, 15-го числа я буду играть в спектакле», — сказал он в комментарии ФАН.

Актер предположил, что распространение подобной информации происходит по чьей-то недоброй воле и кому-то «захотелось», чтобы лживые данные о состоянии его здоровья были обнародованы.

«Сейчас модно стало «умирать» и «хоронить». Это безобразие», — указал народный артист России.

Он с иронией поблагодарил журналистов за интерес к состоянию своего здоровья и отметил, что «пока жив». Кроме того, актер признался, что ведет малоподвижный образ жизни и редко выходит из дома.

«Я не выхожу из дома, ни с кем не общаюсь, и вдруг такие вещи», — заявил Гафт

Ранее актер высказался о смерти актрисы и режиссера Аллы Покровской. Знаменитые артисты часто работали вместе, выступая на одной сцене в театре «Современник». О смерти Покровской актер узнал от корреспондента ФАН.

«Что вы говорите? — переспросил артист. — Какой ужас! Не знал... Я не в Москве, я за городом. Боже мой… Уходят люди, которые несут в себе то накопленное великое искусство художественного театра, вообще русского театра».

По словам Гафта, Покровская была потрясающим педагогом, у которой он сам многому научился.

«Репетировать с ней, прикасаться к ней, к ее таланту... — вспоминал артист. — Мы, живые люди, занимающиеся театром и искусством, будем лишены сейчас самых ценных вещей».