История для Тарантино: как секта Мэнсона убила Шэрон Тейт

Актриса Шэрон Тейт, смерть которой стала кровавым символом новой эпохи в истории США, успела за свою недолгую карьеру (с 1961 по 1969 год) сыграть всего в девяти фильмах, которые сегодня не входят в обойму той киноклассики, которая пользуется широкой популярностью среди киноманов.

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Сложный путь к славе

Свой путь в кино она начала со съемок в массовке для экранизации рассказов Хемингуэя «Приключения молодого человека». Фильм снимался в Италии, где она жила после того, как командование направило туда ее отца-военного. Главные роли исполняли Пол Ньюман и Ричард Беймер, который обратил на Тейт внимание и посоветовал серьезно отнестись к выбору актерской профессии.

В том же году она попала на съемочную площадку фильма «Варрава», который снимали в окрестностях Вероны. Актер Джек Пэланс приметил молодую актрису, и ей организовали пробы в Риме. Она попыталась вернуться в США в поисках счастья, однако после нервного срыва матери Тейт пришлось вернуться в Италию.

На родину она уехала в 1962 году. Ей удалось сняться в эпизодических ролях в сериалах «Мистер Эд» и «Деревенщина из Беверли-Хиллз», а в 1965 году Тейт наконец получила роль в британском хорроре «Глаз дьявола». Фильм вышел на экраны только через два года после съемок и не имел в США широкой популярности, однако обратил внимание критиков на привлекательную молодую актрису.

По окончании съемок Тейт решила остаться в Лондоне и погрузилась в жизнь ночных клубов, где и встретила своего будущего мужа Романа Поланского. Поначалу они не произвели друг на друга серьезного впечатления, однако режиссер согласился утвердить ее на главную женскую роль в своем пародийном фильме «Бесстрашные убийцы вампиров».

В ходе съемок они решили съехаться, и Тейт перебралась жить в Лондон, когда фильм был готов. Полански хотел, чтобы Тейт сыграла главную роль в его первом американской картине «Ребенок Розмари» вместе с Джоном Кассаветисом. Ленте суждено было стать одной из первых ласточек «нового Голливуда», однако продюсеры решили, что актриса Миа Фэрроу подойдет для хоррора о матери демона лучше.

Короткое счастье

Надежду на прорыв Тейт связывала с экранизацией бестселлера «Долина кукол». Ей не нравился ни сценарий, ни книжный источник, а отношения с режиссером Марком Робсоном сложились наихудшим образом — коллеги по съемочной площадке рассказывали, что он проявлял по отношению к актрисе неумеренную желчность. Тем не менее, она активно участвовала в продвижении фильма. Большая часть вопросов журналистов была связана со сценами, где Тейт появлялась в обнаженном виде.

«Я не вижу никакой разницы между тем, чтобы быть полностью обнаженной или одетой — если это часть работы и если у этого есть смысл. Я честно не понимаю шумихи, которую развели вокруг обнаженных сцен и секса в кино. Это глупо. По телевизору дети могут увидеть, как люди убивают друг друга, что совершенно неестественно, но они не могут увидеть двух людей, которые занимаются любовью — самым естественным занятием. В этом нет никакого смысла, не правда ли?» — задавалась вопросом она.

Фильм разнесла критика, однако интерес зрителей позволил десятикратно окупить бюджет в $5 млн, а Тейт получила номинацию на премию «Золотой глобус». Любопытство подогревали статьи в СМИ об их отношениях с Поланским, брак с которым они заключили в январе 1968 года.

Они переехали в США, где стали вращаться в богемной компании актеров, музыкантов, режиссеров и продюсеров всех мастей. Супруги были гостеприимной парой, однако временами в них вселяло тревогу появление на вечеринках совсем уж неизвестных темных личностей.

«У меня была любимая жена, скоро должен был быть ребенок. Я был еще достаточно молод, чтобы ощутить, что вот оно, счастье, здесь, рядом, а не где-то за углом или в воспоминаниях», — вспоминал позднее Полански об этом периоде своей жизни.

После поездки в Европу он остался в Лондоне, чтобы приступить к съемкам нового фильма. Жена ждала его дома в Лос-Анджелесе и рассылала друзьям открытки с приглашением на его день рождения.

«Всю мою жизнь решила судьба. Я думаю, что-то более сильное, чем мы сами, решает наши судьбы. Я знаю одно — я никогда не планировала ничего, что когда-либо случалось со мной», — говорила она в одном из последних интервью.

Жестокое убийство

В пятницу, 8 августа к ней в гости хотели приехать сестры Дебра и Патти, чтобы составить компанию, однако Тейт отказалась. В ту же ночь к ней ворвались члены «семьи» Чарльза Мэнсона и зверски убили актрису, находившуюся на позднем сроке беременности.

Мэнсону удалось оседлать в 1960-х волну хиппи-движения и стать своего рода «гуру», обещая место в своей «семье» людям, от которых отказалось общество или которые сами от него отказались. Для того, чтобы установить свой духовный авторитет, Мэнсон по своему интерпретировал оккультные и сектантские учения, замыкая их на себе как на ключевой фигуре — он неоднократно заявлял, что видит себя одновременно Христом и Люцифером.

В своем «учении» Мэнсон трактовал песни популярных групп, в которых находил апокалиптические образы. Членов «семьи» он готовил к расовой войне и обещал будущую власть над умами выживших. Вечером 8 августа он объявил о начале Апокалипсиса и приказал своим подручным убить всех в доме, где Тейт принимала гостей, и оставить после себя «что-нибудь зловещее».

Преступники потребовали у собравшихся отдать им все деньги драгоценности, после чего убили их с особой жестокостью. В материалах полиции говорится, что Тейт удерживали, пока одна из нападавших наносила ей удары ножом. На теле актрисы нашли 16 ран, ей пытались вспороть живот, чтобы вытащить ребенка, однако ребенка ножом не задели и он прожил несколько минут.

Отголоски длиной в 50 лет

Убийство Тейт оказалось водоразделом в истории США — оно уничтожило флер романтичности вокруг движения хиппи, лишило наивных надежд о том, что открывшись друг другу люди могут изменить мир к лучшему и открыло эпоху параноидальных 1970-х с их манией преследования и насилия.

С приходом 1990-х история убийства Тейт актуализировалась с новым витком жестокости в обществе — дом, где ее убили, приобрел и обустроил под музыкальную студию лидер индустриального рока Трент Резнор, его протеже взял себе псевдоним Мэрилин Мэнсон, и даже фамилия девушки из «семьи» Чарльза Мэнсона, Линды Касабян, которая стояла на страже в ночь убийства, дала имя группе Kasabian.

После конца новой эпохи надежд, которую принесло в США правление Обамы, история Чарльза Мэнсона и его жертвы вновь попала в поле внимания ведущих художников и публицистов в США. О сумасшедшем лидере секты, его жертве и когда-то культовом режиссере говорят и снимают фильмы, однако найти решение тех проклятых проблем, которые поставила перед обществом ночь убийства Шэрон Тейт, до сих пор не удается.