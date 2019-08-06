«Ирландец», «1917», «Бык» и другие трейлеры недели

Главным и самым ожидаемым фильмом, чей трейлер был представлен на этой неделе, бесспорно стал «Ирландец» легендарного Мартина Скорсезе, чья карьера охватила собой полвека американской истории и во многом эту историю сформировала. В этот раз он расскажет о наемном убийце Фрэнке Ширане по кличке «Ирландец», который сыграл серьезную роль в противостоянии организованной преступности и рабочих профсоюзов в США 1970-х годов. Помимо возвращения к родной эпохе, когда сам Скорсезе был одним из фаворитов и лидеров мирового кино, главной приманкой для зрителей станет, конечно же, актерский состав. «Ирландец» стал девятой совместной работой режиссера с Робертом де Ниро, пятым фильмом с Харви Кейтелем, четвертым фильмом де Ниро и Аль Пачино, и первым, где все они собрались вместе.

«1917»; Сэм Мендес. Премьера в России — 5 марта 2020

Кинокомпания Universal представила трейлер к фильму британского режиссера Сэма Мендеса с неоднозначным для отечественного зрителя названием «1917». Вопреки ожиданиям, которые могут испытать российские посетители кинотеатров, «1917» расскажет историю не о революции, а о Первой мировой войне. В течение суток британские солдаты, роли которых исполнили такие актеры как Бенедикт Камбербетч, Ричард Мэдден, Джордж Маккей, Марк Стронг, Колин Ферт, Эндрю Скотт и многие другие, должны будут доставить указ и остановить наступление, которое грозит катастрофой их однополчанам. По словам режиссера, работа над сценарием заняла у него целый год — в кинематографических кругах ходят слухи, что «1917» оказался сделан так, что создает ощущение съемок одним кадром.

«Бык»; Борис Акопов. Премьера в России — 22 августа

Вышел трейлер к фильму Бориса Акопова «Бык», который привлечет внимание всех, кому небезразлична эстетика российских 1990-х, переживающая неизвестно какой виток популярности. Название фильм получил в честь клички главного героя Антона Быкова, которому приходится пойти на сделку со столичным криминальным авторитетом после того, как тот спасает его из отделения милиции. Стрелки, рейвы и по стволу на брата.

«Удачный день»; Роджер Эвери

Обладатель премии «Оскар» американской киноакадемии за совместную с Квентином Тарантино работу над сценарием к «Криминальному чтиву» Роджер Эвери возвращается в мир большого кинематографа с фильмом «Удачный день». Его новая картина расскажет историю взломщика сейфов, который вышел из тюрьмы с твердым намерением заняться своей семьей. Его планам придется пройти проверку на прочность из-за появления наемного убийцы в исполнении Криспина Гловера, который заставит вспомнить о прошлом. Судя по трейлеру, сам Эвери тоже настроен напомнить зрителям о том, как правильно снимать гангстерские боевики в духе 1990-х.

«Наука фантастического»; Йосеп Ангги Ноэн

Трейлеру к фильму «Наука фантастического» Йосепа Ангги Ноэна, премьера которого прошла на фестивале в Локарно, предстоит непростая задача — привлечь внимание западного зрителя к неспешному индонезийскому фильму, попадающему между жанровыми нишами. Его главный герой стал свидетелем мистификации высадки на Луне 50 лет назад и, чтобы скрыть правду, ему отрезали язык. Однако с каждым днем ему все тяжелее нести в себе страшную тайну, и мужчина пытается рассказать окружающим то, что он знает с помощью танцев и самодельных костюмов.

«Герой»; Карен Оганесян. Премьера в России — 26 сентября

Компания «Централ партнершип» опубликовала трейлер к фильму «Герой» Карена Оганесяна с Александром Петровым в главной роли. Картина расскажет историю бывшего агента Службы внешней разведки, который спустя 15 лет после прохождения курса тренировок в секретной школе, получает звонок от отца, которого считал погибшим. Ему приходится пуститься в бега по Европе, где он надеялся укрыться от своего прошлого, вместе с девушкой, которую вместе с ним государство готовило к тому, чтобы стать супершпионом. Вдвоем им предстоит доказать, что ученики могут превзойти своих учителей.

Начинавший как последователь линии Кустурицы хорватский режиссер Горан Дукич, в чьем фильме 2004 года «Самоубийцы: история любви» снялся сам Том Уэйтс, представил трейлер к криминальному трейлеру «Одержимость». По сюжету, главный герой спасает жизнь пожилому мужчине и влюбляется в его жену, скрывающую какую-то тайну. Как и положено роковой красавице, она предлагает новому воздыхателю избавиться от надоевшего супруга и завладеть его деньгами.