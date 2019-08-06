«Ты готов, Том Харди?»: Энди Серкис поставит вторую часть «Венома»

Создатель фильмов «Дыши ради нас» и «Маугли» Энди Серкис станет режиссером продолжения фантастического триллера «Веном», снятого в 2018 году. Постановщик сообщил об этом через свой инстаграм, обратившись к главному актеру ленты Тому Харди.

«Это действительно происходит. Чувствую, что симбиот нашел во мне нового хозяина, и я готов к этой гонке... Не могу дождаться! Ты готов, Том Харди?» — написал Серкис.

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В числе претендентов на режиссуру продолжения одной из самых кассовых лент прошлого года были создатель фильма о милом роботе «Бамблби» Трэвис Найт и автор «Восстания планеты обезьян» Руперт Уайатт. Постановщик оригинального «Венома» Рубен Флейшер не сможет вернуться к работе над продолжением своего фильма из-за занятости на постпродакшене комедийного ужастика «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2».

Роль журналиста Эдди Брока, в которого вселился инопланетный симбиот, сохранит за собой номинант на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана Том Харди. Согласно графику студии Sony, съемки второго «Венома» начнутся уже этой осенью и завершатся через год.

Режиссерская карьера Серкиса, известного в качестве актера благодаря ролям Голлума в «Властелине колец», Кинг-Конга в одноименном фильме Питера Джексона и Цезаря в «Планете обезьян», началась в 2017 году. Тогда на большие экраны вышла его мелодрама «Дыши ради нас», а уже год спустя постановщик снял «мрачную» версию знаменитой истории о «Маугли» для Netflix.

Общие сборы первой части кинокомикса «Веном» составили рекордные $855 млн при бюджете в $100 млн.

Лента с Томом Харди вышла в мировой прокат в октябре 2018 года и стала первым проектом совместной вселенной Sony и Marvel. Впервые инопланетный симбиот Веном появился в комиксах Marvel еще в 1984 году и быстро завоевал популярность у читателей, но отдельный фильм о нем вышел только год назад.

Сюжет ленты разворачивается вокруг корреспондента телеканала в Сан-Франциско Эдди Брока, который берет интервью у замешанного в грязных делах миллиардера Карлтона Дрейка. Несмотря на запрет начальства задавать бизнесмену неудобные вопросы, Брок принципиально пытается вывести Дрейка на чистую воду, после чего тот отказывается продолжать беседу. Это лишает главного героя работы и способствует завершению его отношений с невестой, переезду в маленькую квартиру и крайне бедному существованию. Собравшись с силами, Брок решает разоблачить Дрейка и пытается найти неприглядные факты из его биографии. Находясь в лаборатории миллиардера, репортер случайно заражается инопланетным симбиотом Веномом.

В конце сентября прошлого года Харди прилетел в Москву для продвижения «Венома». Британец подробно рассказал о картине на пресс-конференции в одной из столичных гостиниц. Основной темой фильма актер назвал проведение границы между добром и злом.

«Но на самом деле концепция гораздо интереснее. Ведь обычно персонаж комикса выбирает ту или иную сторону, но с Веномом не работают категории добра и зла. И сама идея возможности совершать поступки без последствии интересна многим психологам. На мой взгляд, в каждом человеке есть такая сторона, но мы все живем с оглядкой на окружающих и думаем о том, причиним ли мы вред людям или нет», — сказал Харди.

Самого Венома актер назвал «звериной сущностью», которая подчиняется только своим инстинктам и присутствует в каждом человеке.

«Он есть и у меня, и у многих других. Только мы не всегда его слушаем, а подчиняемся прежде всего логике», — подчеркнул Харди.

Также он поделился своими впечатлениями от работы с командой на съемках. Особой похвалы со стороны главной звезды фильма удостоился режиссер Рубен Фляйшер. Актер отметил, что в «Веноме» он «раскрылся с лучшей стороны и привнес в фильм много юмора». Свою партнершу Мишель Уильямс Харди назвал хорошей разноплановой актрисой, с которой очень легко работать.