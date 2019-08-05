Бронебойный дуэт: Сталлоне и Лундгрен уйдут на ТВ

Ветераны американских боевиков Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен вновь поработают вместе, на этот раз — над многосерийной лентой, сообщает Deadline.

Реклама

Согласно сведениям издания, главные телевизионные сети Fox, CBS и NBC, а также Netflix и Apple уже грезят приобретением проекта «The International». Лундгрен сыграет в нем главного героя — секретного агента, который сам по себе стоит целого отряда спецназа и плюс ко всему является очень талантливым переговорщиком.

В качестве шоураннера выступил режиссер и сценарист Кен Сэнзел (сериал «Нью-Йорк 22», «Убийцы на замену», «Город террора»).

Смогут ли поклонники увидеть Сталлоне в кадре, также пока неизвестно, но есть вероятность, что он собственноручно поставит пилотный эпизод. Как бы то ни было, он в любом случае будет задействован в производстве, которым заведует его студия Balboa Productions, о чем актер сообщил в своем инстаграме.

Напомним, что в начале этого года состоялась российская премьера фильма «Крид 2» вместе со Сталлоне и Лундгреном, в котором звезды воссоединились на экране после картины «Рокки 4». В центре сюжета — боксер Адонис Крид (Майкл Б. Джордан), балансирующий между личными обязательствами и подготовкой к грядущему поединку, который должен стать самым серьезным испытанием в его жизни. После выхода ленты на экраны Сталлоне попрощался с персонажем Рокки Бальбоа. Актер опубликовал трогательное видео, в котором поблагодарил зрителей всего мира за любовь к его киногерою.

«Я хочу поблагодарить всех вокруг, весь большой мир за то, что они приняли в свои сердца Рокки на более чем 40 лет. Это была моя высшая привилегия — иметь возможность создать и играть этого значимого персонажа. И хотя это разбивает мне сердце, к сожалению, все проходит и заканчивается. Я люблю вас, добрые и щедрые люди, и самое замечательное в том, что Рокки никогда не умрет, потому что он живет в вас», — написал Сталлоне.

Позже в эфире шоу «Доброе утро, Британия» актер Дольф Лундгрен (Иван Драго) и его кино-сын Флориан Мунтяну (Виктор Драго) признались, что не верят в заявление старшего коллеги и убеждены, что у Сталлоне будет еще как минимум роль-камео.

Первый фильм о боксере Рокки Бальбоа по сценарию Сильвестра Сталлоне снял режиссер Джон Эвилдсен в 1976 году. Картина получила три премии «Оскар», «Золотой глобус» и еще ряд престижных кинонаград.

При бюджете в $1 млн «Рокки» собрал $56,5 млн, став самым кассовым фильмом года в американском прокате в ноябре 1976 года. После этого с 1979 по 2006 годы было выпущено четыре сиквела картины.

Известно, что главным источником вдохновения для фильма стал бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Мохаммедом Али и Чаком Уэпнером. Прототипами Рокки Бальбоа являются Рокки Марчиано, Чак Уэпнер и Джо Фрейзер, — правда, Сталлоне это отрицал. Тем не менее он предложил Уэпнеру попробоваться на роль спарринг-партнера Рокки во втором фильме, но в итоге боксер не прошел кастинг.

Комментируя этот фильм, критики разошлись во мнениях. Одни убеждены, что «лишенная индивидуальности» лента является «перефразированием классики», но при этом «все же продается». Другие же назвали новый фильм «сильным продолжением с несколькими неожиданными сюрпризами и множеством плавных финтов, которые вы видели раньше».

Осенью прошлого года Сильвестр Сталлоне объявил о предстоящем выходе картины «Рэмбо: Последняя кровь». Российская премьера пятой части похождений культового ветерана Вьетнамской войны состоится одновременно с остальным миром — 19 сентября.