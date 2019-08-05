Москва — вы лучшие: костюм Джей Ло лопнул на сцене

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес дала концерт под названием «It's my party» («Это моя вечеринка»), приуроченный к своему дню рождения, который она отметила 24 июля, на открытом стадионе «Динамо» в Москве при температуре 8°С, при этом костюм лопнул на ней во время исполнения одного из номеров, пишет сайт kp.ru.

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Прилетев на самолете в Москву, Лопес пошла в гостиницу на Неглинной улице в синем пальто и стильных очках, в очереди на ее выступление стояли девушки с брендовыми сумочками, одетые в босоножки и короткие платья, несмотря на прохладную погоду и самое холодное воскресенье за 70 лет.

«Вот так разогрев, мчим туда», — прокомментировали поклонницы певицы музыку, которая сопровождала ожидание любимой исполнительницы.

На стадионе играли песни «Моряк» Федора Инсарова, известного под псевдонимом Feduk, а также — «Who run the world» Бейонсе. Настроение у собравшихся было немного подпорчено погодой.

«Стадион от народа по швам не трещит, хотя и билеты были вполне подъемные. Мы по 5500 рублей брали, но и по 20 000 рублей — тоже покупали же», — жаловалась публика.

Несмотря на предположения, что Джей Ло уже вышла из моды в России, во время ее выхода после полуторачасовой задержки публика встретила ее горячими аплодисментами.

«Hello, Moscow! I love you!» — поздоровалась певица с русскими поклонниками.

В ходе концерта Лопес неоднократно начинала говорить с залом, давая советы не терять веры в свои силы и продолжать мечтать, а участницы ее подтанцовки вынесли на сцену несколько бутылок шампанского в честь ее полувекового юбилея.

«Ей лет 35. Не больше. Нам бы так в 50 выглядеть. Все, завтра на диету», — обсуждали хорошую форму исполнительницы девушки в толпе.

Она несколько раз за свое выступление меняла костюмы, однако критический момент настал, когда она сменила блестящий комбинезон, открывавший ее ягодицы, на блестящий купальник и штаны на подтяжках, одна из которых лопнула во время танца.

«Есть те, кто знают испанский? Споем?» — снова обратилась она к фанатам, переодевшись в красное платье.

Как и многие приезжие артисты, Лопес продемонстрировала знание не самых очевидных слов из русского языка.

«Гуси-гуси», — сказала она, показывая на мурашки, которые появились у нее на коже. После этого Лопес сменила еще несколько купальников разных цветов, тем самым порадовав зрителей, которые пришли, в том числе, насладиться ее разнообразным и ярким гардеробом.

«Как семь лет назад. Такая же классная», — говорили поклонницы.

Исполнив на прощание свой хит «On the Floor», Лопес поблагодарила всех пришедших на «ее вечеринку».

«Спасибо, что отметили день рождения со мной. Москва - вы лучшие», — крикнула она со сцены.

Во время подготовки к юбилейному туру 50-летняя Лопес опубликовала в своем инстаграме фотографию из спортзала, на которой она появилась в спортивной форме на фоне тренажеров, отражающихся в зеркалах.

«Прихожу в форму перед репетициями. Время тура почти пришло», — подписала звезда фотографию.

Журналисты отметили, что помимо концертов, Лопес также могла решить привести себя в форму перед свадьбой с бейсболистом Алексом Родригесом, который сделал ей предложение в марте и подарил кольцо за $4,5 млн.

Пару благословил на брак 44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель — фотографию их письма Родригес опубликовал в своем инстаграме.

«Мишель и я хотим поздравить вас с помолвкой. Проведя 26 лет вместе, можем сказать, что любые тяготы жизни нипочем, если разделять их с тем, кого любишь. Всего хорошего», — написал Обама.

Несмотря на ажиотаж вокруг жениха и невесты, их торжество омрачили заявления коллеги Родригеса Хосе Кансеко, который обвинил бейсболиста в изменах и заявил, что тот якобы вступил в отношения с его бывшей супругой.

Лопес и Родригес никак не отреагировали на подобные сообщения, однако СМИ обратили внимание на то, что Родригес был замечен с синяком на лице в Майами, куда он прилетел с певицей после отпуска на Багамах. Часть комментаторов выразила мнение, что это могло быть связано с предполагаемой изменой.