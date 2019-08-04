«Форсаж» обошел «Короля Льва» и Тарантино

Лидером американского проката за 2-4 августа стал новичок недели — блокбастер «Форсаж: Хоббс и Шоу», спин-офф культовой серии с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, Идрисом Эльбой и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях. В свои стартовые выходные в США лента Дэвида Литча заработала $60,8 млн, показав второе по величине открытие среди всех представителей гоночной франшизы (на первой строчке условного топа по-прежнему находится восьмой «Форсаж», начавший в Штатах в 2017 году с без малого 100 млн). Картина, производственный бюджет которой, согласно СМИ, составил около $200 млн, как известно, получила отличные отзывы от кинокритиков — так что ее лидерство (не забываем про мощный статус серии) был вполне себе ожидаем.

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В то же время эксперты предполагают, что итоговый результат фильма в сравнении с его «собратьями» по «Форсажу» окажется, мягко говоря, не самым радужным: по их мнению, проект может повторить судьбу все той же восьмой части, которая после мощного старта быстро «сдулась» в плане сборов, тем более что уже на следующей неделе аудиторию у «Хоббса и Шоу» должны частично своровать примечательные новинки, коих будет сразу пять (тут вам и «Дора и Затерянный город», и «Невероятный мир глазами Энцо», и «Страшные истории для рассказа в темноте», «Адская кухня», и «Brian Banks»).

Таким образом, уточняют эксперты, спин-офф может занять аж седьмое место (всего их девять) в списке самых кассовых картин франшизы (около $140 млн) — что с учетом инфляции и прочего будет смотреться совсем уж печально. Впрочем, свое блокбастер доберет по миру: только за минувший уикенд проект заработал вне США $120 млн. И, наконец, самым примечательный факт — главной «золотой жилой» (если не считать США) для «Хоббса и Шоу» в прошедшие выходные стала Россия, так как отечественные зрители пополнили казну создателей боевика аж на $8,1 млн.

На второй строчке американского бокс-офиса расположился экс-лидер рейтинга — «диснеевский» ремейк «Короля Льва». За 2-4 августа фильм, дебютировавший почти на самом экваторе лета (да, оно уже постепенно подходит к концу), выручил на домашнем рынке $38,2 млн. Общемировая касса детища Джона Фавро на данный момент составляет, страшно подумать, около $1,2 млрд.

Замкнул тройку сильнейших очередной потрясающий фильм великого Квентина Тарантино — «Однажды… в Голливуде», который вышел в прокат неделей ранее. Заработок ленты, имеющей просто безумный по именам актерский состав (Марго Робби, Майя Хоук, Остин Батлер, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Курт Рассел, Эмиль Хирш, Майкл Мэдсен и многие другие), за отчетную трехдневку составил $20 млн. К настоящему моменту домашняя арена принесла картине $78,8 млн — а, следовательно, есть все причины полагать, что абсолютно гениальная интеграция классического стиля Тарантино в сложную и трагическую историю убитой актрисы Шэрон Тейт едва ли станет самой кассовой работой режиссера в США. Текущим лидером данного топа является «Джанго освобожденный», в свое время собравший $162,8 млн.

Четвертым стал «Человек-паук: Вдали от дома», еще один блокбастер, который ранее без особых сложностей перешагнул через гроссмейстерскую отметку в $1 млрд сборов по миру, — 7,8 млн за пятый американский уикенд.

Позицией ниже расположился мультик «История игрушек 4», которому седьмые выходные в США принесли $7,1 млн. Анимационная картина, скорее всего, вскоре тоже войдет в число «миллиардников» — для этого ей осталось заработать в мире «всего» $40 млн.

Наконец, во второй половине топ-10 американского бокс-офиса финишировали «Yesterday»,

«Прощание»,

«Капкан»,

«Аладдин» и...

«Проклятие Аннабель 3». Заработали за 2-4 августа они соответственно $2,44 млн (шестые выходные), 2,43 млн (четвертые), 2,1 млн (четвертые), 2 млн (11-е) и 0,9 млн (шестые).