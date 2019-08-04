После королевы: принц Чарльз может сыграть в фильме про Бонда

Принц Чарльз может исполнить эпизодическую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Согласно СМИ, подобное предложение поступило члену британской королевской семьи, в минувшем ноябре отметившему 70-летие, когда он побывал на съемочной площадке грядущего боевика, — в ходе того визита, состоявшегося несколько недель назад, наследник престола Великобритании, в частности пообщался с исполнителем ведущей роли в ленте Дэниэлем Крэйгом, а также сделал с актером совместное фото.

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По мнению источника, близкого к создателям блокбастера, возможное появление принца Чарльза в одной из сцен фильма об «агенте 007» приведет поклонников саги в восторг: «Им очень понравился дуэт Крэйга и королевы Елизаветы II. И я думаю, что Чарльз может произвести даже больший эффект. Он является воплощением всего британского, идеально подходит для эпизодической роли... На мой взгляд, фанаты серии со всего мира полюбят его».

Он также отметил, что в настоящее время принц Уэльский обдумывает предложение продюсеров.

«Это обсуждалось несколько недель назад — когда он посетил съемочную площадку. И сейчас принц обдумывает предложение — заключил информатор. — Продюсеры отчаянно хотят его подписать. Его участие в фильме — именно то, что нужно проекту».

Как известно, мать принца Чарльза — королева Елизавета II — в свое время исполнила камео в «бондиане» (пускай и с оговоркой). Речь про церемонию открытия летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, режиссером которой был Дэнни Бойл (интересно, что автора «На игле» изначально назначили постановщиком и грядущего фильма о спецагенте британской разведки, однако позднее он покинул проект). Готовясь к торжественному мероприятию, кинематографист решил среди прочего использовать образ культового персонажа, заручившись поддержкой действующего «007» Крэйга.

Для мероприятия Бойл создал специальный ролик, по сюжету которого Бонд приезжает в Букингемский дворец, чтобы забрать оттуда королеву и доставить ее в целости и сохранности до «Олимпийского стадиона». В качестве транспортного средства агент использует вертолет, на котором вместе с Елизаветой II пролетает через многие достопримечательности Лондона. Ярчайшим моментом и без того зрелищной постановки Бойла стал спуск «королевы» и «Крэйга» (тут в дело вступили каскадеры), происходивший уже в реальном времени, — под классическую музыкальную тему серии они спрыгнули с вертолета в чашу переполненной арены на парашютах, окрашенных в цвета британского флага. Спустя мгновения все камеры снимали уже настоящую королеву, «благополучно доставленную» на стадион: Елизавете предстояло выступить с традиционной для мероприятия речью.

Возвращаясь к «Бонду 25» (а именно так называется боевик, в котором может сыграть принц Чарльз), отметим, что роли в ленте — помимо Крэйга — исполнят Рами Малек, Лашана Линч, Кристоф Вальц, Ана де Армас, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Джеффри Райт, Наоми Харрис и другие.

Режиссером проекта, премьера которого назначена на апрель будущего года, выступит Кэри Фукунага, приложивший руку к сериалу «Настоящий детектив», тогда как сценарий картины написала создательница шоу «Убивая Еву» Фиби Уоллер-Бридж.

Что касается самого сюжета, то в «Бонде 25» знаменитый спецагент решает отдохнуть от службы и отправляется в долгожданный отпуск. Насладиться заслуженной передышкой ему, впрочем, не удается: на остров прилетает Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи в вызволении ученого из плена. Эта миссия оказывается намного опаснее, чем предполагалось, и героя Крейга похищает таинственный злодей. В итоге на посту «007» по ходу ленты Бонда заменит персонаж Лашаны Линч, о чем недавно сообщил источник, близкий к съемочной площадке.

«Бонда, разумеется, привлекает женщина «007», и он использует свои привычные уловки по соблазнению. Но он в растерянности, когда они не срабатывают с этой умной, молодой темнокожей женщиной, которая просто закатывает от него глаза и не собирается прыгать к нему в постель. Ну, точно не в начале», — подчеркнул инсайдер.