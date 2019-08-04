Умер Вилли Токарев

На 85-м году жизни скончался певец Вилли Токарев, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на ведущего радиостанции Николая Тамразова. О трагедии он узнал со слов семьи артиста. Печальное известие подтвердил в комментарии СМИ и сын Токарева Антон. «Насколько я знаю, Вилли с нами больше нет, к сожалению», — отметил он.

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Официальные обстоятельства и причины смерти пока неизвестны. Как сообщает Mash, последние недели жизни Токарев провел в больнице. Сравнительно недавно, в мае этого года, источник также утверждал об экстренной госпитализации музыканта. Отмечалось, что данное решение было принято после прохождения им обследования в одной из московских больниц, когда состояние исполнителя резко ухудшилось. В то же время вскоре после появления той новости о госпитализации официальный представитель Токарева заявила, что информация не является точной.

«Пятый канал», в свою очередь, утверждает, что артист мог умереть из-за онкологического заболевания.

Комментируя кончину шансонье, певица Виктория Цыганова подчеркнула, что Токарев был энергичным и жизнерадостным человеком, который в этом плане мог дать фору даже молодым. «Энергичный человек был, жизнерадостный. Молодым стоило бы поучиться его жизнелюбию и оптимизму. Мне нравилось его жизнелюбие», — приводит ее слова «Говорит Москва».

Цыганова также отметила, что Вилли не терял любви к жизни даже в те годы, когда был вынужден работать таксистом в США.

В то же время продюсер Иосиф Пригожин, говоря об уходе артиста, назвал Токарева «символом шансона», добавив, что у Вилли был «запоминающийся образ, энергичный».

«Я уже говорил, что он является символом шансона. Как он себя описывал в Нью-Йорке — это, конечно, то, что запомнилось мне еще в раннем детстве. Мы помним, как эти люди, которые уехали в свое время из Советского Союза в Америку, все равно вернулись в Россию, — цитирует его RT. — Несмотря на свой солидный возраст, он всегда оставался молодым и романтичным человеком».

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, в свою очередь, признался, что смерть Токарева его шокировала. «Я в шоке. Потому что полжизни с ним связано. Знаете, вы меня вообще просто убили», — сказал певец.

Согласно Шуфутинскому, кончина знаменитого шансонье — «огромнейшая потеря для культурной жизни целого поколения» людей.

«С Вилли все начиналось — то, что сегодня называется шансон. Ну, я имею в виду, в эмиграции. Мы когда все вместе оказались в Америке, он был для нас примером. Он ни на секунду не останавливался, все время работал, все время что-то делал», — заключил он.

Певица Татьяна Буланова, общаясь со СМИ об уходе Токарева, заявила о «замечательном наследии», которое после себя оставил музыкант.

«Он оставил замечательное наследие. Я его песни слушала с детства. Он действительно оставался очень талантливым и жизнерадостным человеком до конца своих дней», — сказала Буланова.

Вилли Токарев (при рождении — Вилен) появился на свет 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (ныне — Республика Адыгея). После службы в армии и переезда в Ленинград он работал в оркестре Анатолия Кролла, ансамблях Жана Татляна, Бориса Рычкова и Гюлли Чохели. Позднее Токарев также выступал в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого — совместно с певицей Эдитой Пьехой (именно он, к слову, является автором песни «Дождь», знаменитой благодаря артистке). По причине гонений на джазменов музыканту пришлось перебраться в Мурманск, где он постепенно начал исполнять собственные композиции, — и некоторые из них (а именно — «Мурманчаночка» и «Апатиты — заполярный городок») вскоре принесли Токареву широкую известность.

В середине 70-х артист эмигрировал в США, где поначалу зарабатывал на жизнь отнюдь не музыкой — Токарев в разное время работал, в частности, почтальоном и таксистом. Прорывным для исполнителя стал 1981 год, когда вышла пластинка «В шумном балагане», сделавшая автора звездой среди русскоязычных эмигрантов. В конце 80-х Токарев вернулся на родину: сначала просто с концертами, а спустя несколько лет (уже в следующем десятилетии) — и насовсем.

За свою продолжительную карьеру Токарев выпустил около 50 альбомов и ряд суперхитов (в частности, «Небоскребы», «Над Гудзоном», «Нью-йоркский таксист», «Мы в жизни встретились», «В твой день рожденья»), а также сыграл в нескольких фильмах, включая популярный российский блокбастер «Дневной дозор».