«Абсолютная правда»: какую сцену вырезали авторы из «Чернобыля»

Исполнительный продюсер и сценарист сериала «Чернобыль» телекомпании HBO Крейг Мэзин рассказал в интервью The Hollywood reporter, что жалеет об одной из сцен, которые пришлось удалить из финального монтажа проекта.

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«Есть одна сцена, которую мы убрали из-за хронометража, а я бы ее с удовольствием вернул», — признался он.

По словам сценариста, речь идет о втором эпизоде, в котором персонаж Эмили Уотсон встречается с представителем партии, пытающимся внушить ей, что ничего страшного не произошло.

«После этого следовала сцена, в которой мы видели, что он пытается добиться от однопартийцев разрешения отменить парад в честь 1 мая в Минске из-за заражения воздуха, а они ему не разрешают. И, поскольку он не может с этим ничего сделать, ему приходится самому маршировать на параде», — пересказал сюжет сцены Мэзин.

Он заявил, что эта часть чернобыльской истории является абсолютной правдой.

«И в Киеве, и в Минске были парады 1 мая, на которых маршировали люди, включая детей, не представляя себе, что радиация уже распространилась через воздух четырьмя днями ранее», — сказал он.

При этом, подчеркнул Мэзин, основной сложностью в работе над сериалом было желание оставаться максимально точными с учетом ограничений, которые накладывали рабочий график и бюджет.

«Мы поняли, что, если ты рассказываешь историю, которая длится около двух-трех лет за пять часов, что-то придется изменить и сжать. Но мы постарались минимально заниматься такими вещами, и мы всегда делали пометки, чтобы я потом мог отчитаться об этом в моих подкастах», — сказал он.

Мэзин также отметил, что команда, работавшая над сериалом, старалась аккуратно обращаться с материалом, который подразумевал погружение в другую культуру.

«Для нас, как чужаков, было важно, что мы рассказываем историю изнутри. Мы не рассказывали историю о людях, которые появлялись извне, чтобы спасать. Мы рассказывали историю обычных советских граждан и их столкновения с этим событием», — пояснил он.

Как исполнительный продюсер, он рассказал о том, что съемочная группа хотела показать западному зрителю повседневную советскую жизнь не в том виде, как они ее когда-то представляли.

«Без сомнений, встречались такие стороны советской жизни, которые внушали огорчение. Но люди улыбались, дети играли, была радость — и мы хотели, чтобы люди все это увидели», — сказал Мэзин.

Он также поделился подробностями того, как при создании сериала удалось передать ощущение катастрофы, учитывая нехватку информации о произошедшем у людей сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.

«Это немного похоже на путешествие на «Титанике», когда вы не знаете о «Титанике» ничего, кроме названия. Было сложно показать отрицание без того, чтобы зритель не сбился с ритма. А отрицание в ту ночь было удивительным», — добавил он.

Мэзин обратил внимание на то, что большинство людей, которые жили поблизости, находились там, поскольку обеспечивали работу сотрудников АЭС.

«Они абсолютно не понимали, что такое атомная энергия, как она работает, какова потенциальная опасность радиации. Это по-настоящему не укладывается у нас в головах, как у жителей страны, где все подобные вопросы обязательно обсуждаются открыто», — заключил он.

На фоне спора о достоверности сериала производства HBO настоящий скандал в сети вызвала публикация трейлера сериала НТВ о событиях на ЧАЭС. Сюжет проекта, который был анонсирован в 2018 году, был построен вокруг противостояния агентов КГБ и ЦРУ. Однако зрители подвергли жесткой критике даже те три минуты, которые оказались в открытом доступе.

«На остановке автобусов хромтруба — поручень, которые так варить еще не умели толком. Часы на руке у главного героя, вроде бы, «Электроника 5» в нитротитане. На какие шиши (от 40 рублей за 53-ю) он их купил в 86-м, остается только гадать», — возмущался один из комментаторов.

Помимо этого, пользователей смутили пластиковые плафоны образца 2013 года в электричках, индивидуальные счетчики в советских квартирах. Сюжет сериала зрители оценили как «паршивенькую мелодраму в лучших традициях российского ТВ».