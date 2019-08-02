Катамадзе отменила концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе отменила свой московский концерт, который должен был состояться в марте будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе концертной площадки, готовившейся принять мероприятие.

«К сожалению, Нино Катамадзе отменила концерт в России», — цитирует представителей концертного зала РИА «Новости».

В конце июня артистка была раскритикована соотечественниками за недавнее выступление на джазовом фестивале «Усадьба Jazz» в российской столице. Позднее она пообещала, что это был ее последний концерт на территории страны.

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«Мое сердце, мои слова, мой голос и мой протест с вами! — обратилась к соотечественникам в фейсбуке певица. — Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!»

Заявление Катамадзе вызвало большой общественный резонанс — ее слова вскоре прокомментировали многие политики, представители власти и артисты. Высказался по поводу демарша певицы среди прочих и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвавший исполнительницу «очень талантливой» и предположивший, что она просто «многого не знает в плане политики».

«Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить», — передает его слова ТАСС.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, выразил мнение, что в России «легко обойдутся» без грузинской звезды.

«Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря», — написал он в своем твиттере.

Позднее Пушков также предложил ограничить для Катамадзе въезд на территорию страны. «На мой взгляд, заявление Катамадзе, которая утверждает, что ненавидит Россию, но при этом приезжает сюда выступать на концертах и зарабатывать деньги, является аморальным, циничным. В связи с этим предложил бы распространить на нее ограничительные меры по въезду в Россию», — сказал член Совета Федерации.

Кроме того, Пушков призвал ввести ограничительные меры в отношении тех, кто допускает «русофобские высказывания».

В схожем ключе о словах Катамадзе высказался и телеведущий Владимир Соловьев: »[Простите] меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?»

Народный артист Лев Лещенко пошел еще дальше, заявив, что Нино «даже не Ольга Бузова».

«Кто такая Катамадзе… я, честно говоря, не знаю. Понимаете, эта истерия, которая подогревается псевдолиберальными такими грузинскими кругами. Нехорошая атмосфера, уже раздражает просто. Надо успокоиться. И у нас практически уже, так сказать, были налажены очень добрые, добрососедские отношения. И туризм, и обмен, так сказать, культурными всякими ценностями там. И деятели культуры стали ездить. Я думаю, надо успокоиться потихонечку», — приводит его слова «Царьград».

Он также подчеркнул, что в данном вопросе главное — не быть «оголтелым агрессивным человеком».

«В наше время мы должны стремиться к консолидации какой-то, к тому, чтобы воцарился мир во всем мире, а не разжигать эти страсти», — заключил звезда эстрады.

Однако некоторые коллеги поддержали Катамадзе. Это сделал, в частности, певец Сосо Павлиашвили.

«Нино Катамадзе принимает свои решения. Я бы так не сделал, — цитирует его «Вечерняя Москва». — Но я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек. Может быть, со временем Нино снова приедет на гастроли в Россию».