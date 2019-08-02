Умерла Александра Стрельченко

На 83-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Александра Стрельченко. О смерти певицы сообщил московский государственный музыкальный театр «Русская песня» на своем сайте, не уточнив причины смерти вокалистки.

«Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре, — говорится в сообщении «Русской песни».

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— Она достойно продолжила певческие традиции, заложенные Лидией Руслановой, Ольгой Ковалевой, Надеждой Плевицкой. При этом Александра Ильинична за годы творческой деятельности обрела самобытную манеру исполнения, став настоящим профессионалом своего дела, великой певицей-народницей.

Александра Ильинична, помимо исполнительства, много сил и энергии отдавала сохранению и популяризации среди молодежи народной культуры, исконных традиций, завещанных нам предками. <...> Имя и голос Александры Ильиничны Стрельченко навсегда останутся в истории отечественной культуры и в сердцах людей. Вечная память».

Комментируя трагическое известие, народная артистка РСФСР Галина Писаренко подчеркнула, что Стрельченко была «по-настоящему» любима публикой.

«Это была удивительная певица. В основном исполнительница русских народных песен. Что в нем было удивительного? Совершенная искренность, простота, очень хороший голос. Ее очень любила публика, по-настоящему любила. У меня самые прекрасные воспоминания о ее концертах», — заявила певица.

Писаренко также добавила, что они со Стрельченко были знакомы лично: «Эти личные контакты оставили впечатление прямоты, искренности и достоинства».

Согласно сайту телеканала «360°», Александра Стрельченко скончалась после продолжительной болезни.

Добавим, что в минувшем марте в СМИ появлялась информация о срочной госпитализации Стрельченко — отмечалось, что в одну из московских больниц артистку доставили после того, как родственники нашли ее без сознания. Сама певица и ее представители немногим позднее, впрочем, данные слухи опровергли, подчеркнув, что ее состояние является «прекрасным».

По словам близкого друга Стрельченко Владимира Девятова, похороны народной артистки состоятся на Троекуровском кладбище 5 августа. Кроме того, он рассказал, что серьезные проблемы со здоровьем у вокалистки начались еще много лет назад.

«Лет 15 назад я узнал, что Александра Ильинична неважно себя чувствует, вместе с коллегами решил помочь ей. У нее были проблемы с позвоночником — последствия автомобильной аварии. Она попала в ДТП еще в начале 90-х. До конца оправиться не смогла», — цитирует его «Московский комсомолец».

Говоря о последнем желании артистки, он отметил, что Стрельченко мечтала, чтобы «с ней простились в концертном зале Чайковского в Москве, но это сложно сделать». «Она была скромным человеком», — добавил Девятов.

Александра Стрельченко родилась 2 февраля 1938 году на территории Днепропетровской области СССР. Музыкальная карьера артистки стартовала в конце 1950-х, когда она устроилась на работу в Липецкую филармонию. Впоследствии певица также являлась солисткой Москонцерта и художественным руководителем Мастерской народного творчества в Концертном объединении «Эстрада».

Считается, что Стрельченко была одной из любимых певиц некоторых советских политиков, включая Леонида Брежнева и Никиту Хрущева. Неповторимый голос артистки знаком многим благодаря культовым фильмам «Война и мир» и «Калина красная». Кроме того, старое поколение знает исполнительницу по композициям «Подари мне платок» и «Кудрявая рябина».

Согласно СМИ, за несколько лет до кончины Стрельченко пережила инсульт, после чего начала редко выходить из дома и перестала идти на контакт с журналистами. Детей у певицы не было, хотя замужем она была дважды. Как рассказывала сама народная артистка РСФСР, она осталась бездетной, так как «от первого мужа родить не успела, а от второго — не захотела».