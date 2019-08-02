«У Саши было слабое сердце»: звезда «Универа» о смерти брата

Звезда сериала «Универ» Валентина Рубцова побывала на программе «Судьба человека» на канале «Россия-1». Актриса поведала телеведущему Борису Корчевникову об одном из самых тяжелых дней в своей жизни, когда не стало ее родного брата. Молодой человек был на несколько лет старше своей сестры.

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«У Саши было очень слабое сердце. Он не имел никаких вредных привычек. Просто в один день сердце у него остановилось. Я помню тот день, как в тумане. Я как раз возвращалась из «Артека». Меня встречали папа с дядей. По дороге в машине они мне и сообщили печальную новость», — цитирует артистку «Телепрограмма».

Рубцова вспоминала, как дома увидела мать и сестру, которые сидели на кровати с посеревшими от горя лицами.

«Я пережила самый настоящий шок. Не могла свыкнуться с мыслью, что Саши больше нет. Я просто не могла плакать. Все вокруг меня словно остановилось», — рассказала она.

Тогда актриса сделала вывод, что потеря ребенка — самое страшное, что в этой жизни может выпасть на долю человека. По ее словам, после той трагедии на лице ее матери навсегда остался отпечаток грусти, однако она должна была продолжать жить ради двух младших братьев Рубцовой. Актриса назвала свою мать очень сильным человеком.

Кроме того, она объяснила, почему живет в разных городах со своей семилетней дочерью Софьей. Актриса из-за своей профессии вынуждена почти все время проводить в Москве, тогда как дочь с мужем живут в Сочи.

«Мы приняли с мужем такое решение. Соня пошла в школу в Сочи. Все-таки там солнце и тепло, ребенку там лучше. Москва в плане экологии неблагоприятный город для проживания при всей моей любви к столице. Кроме того, здесь все время тучи и очень шумно», — отметила артистка.

По словам актрисы, она очень любит своего дочь и считает ее уникальной девочкой, но в силу обстоятельств ее воспитание в настоящее время в основном лежит на супруге знаменитости. Рубцова рассказала и о том, как непросто им с мужем далась дочь.

«Врачи мне ставили диагноз бесплодие. Я ходила с супругом в элитную клинику. Там мне и сказали, что если не забеременею в течение нескольких месяцев, то это в будущем будет сделать проблематично. — призналась артистка.

— Помню, как с ватными ногами шла до метро. А потом я нашла прекрасного врача-гинеколога в Сочи. Медик посмотрела мои анализы и сказала, что все будет хорошо, надо просто работать. Через два месяца я забеременела. Тогда поняла, что все идет от головы. Люди порой не понимают, что другого человека можно убить одним словом».

Долгие годы Рубцова снималась в сериале «Универ» вместе с Андреем Гайдуляном. Артисты так гармонично смотрелись в роли влюбленных, что многим поклонникам всерьез казалось, что они и в реальной жизни вместе. В студии ток-шоу Валентина пояснила, какие в действительности отношения ее связывают с Гайдуляном. Согласно Рубцовой, целоваться им доводилось только в кадре и с разрешения супруга актрисы.

«Я пришла домой и сказала об этом мужу. Он мне ответил: «Надо так надо, куколка. Это твоя работа». После этого все и случилось на съемочной площадке. Мы даже с Андреем в кино ни разу вместе за эти десять лет не ходили, хотя я его приглашала. Все никак не можем выбраться», — посетовала актриса.

Затем в студии появился и сам Гайдулян. Он высказал мнение, что служебный роман мог бы поставить под угрозу само существование проекта.

«Заявляю на всю страну. У нас с Рубцовой никогда ничего не было. Мы с ней все-таки очень разные люди. Она совершенно непьющий человек. Я, конечно, тоже не алкоголик, но все же… Нам хватает общения друг с другом на съемках. Мы даже не встречаемся в обычной жизни», — сказал актер.

Рубцова, в свою очередь, добавила, что за десятилетие совместной работы они стали очень дружны. Когда ей стало известно об онкологическом заболевании Гайдуляна, она очень горевала.

«Когда я заболел, я ушел в свой богатый внутренний мир, но Валя всегда была со мной. Это человек, который был рядом каждый день, и Валя переживала, наверное, больше, чем я», — указал актер.

«Все начинается с вопросов, почему именно он? Человек, который ведет здоровый образ жизни, который хороший. С хорошими людьми не должны происходить такие вещи, но они происходят», — не сдержала слез актриса.