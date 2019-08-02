Заимствование музыки: суд оштрафовал Кэти Пэрри за плагиат

Жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса обязало американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить рэперам Маркусу Грею и Лекрею Муру (Lecrae) $2,78 млн в качестве компенсации за плагиат их песни при написании композиции «Dark Horse», которая вышла в 2013 году. Согласно The Hollywood Reporter, виновными в нарушении авторских прав — помимо 34-летней Пэрри — признали Лукаса Готтвальда (Dr. Luke), Карла Мартина Сэндберга (Макс Мартин), Генри Уолтера (Circuit), Сару Хадсон и Джордана Хьюстона (Juicy J), авторов и продюсеров, работавших над созданием «Dark Horse».

Реклама

Слушания по сумме компенсации ущерба начались 30 июля. В их ходе присяжным сообщили, что суперхит Пэрри заработал около $41 млн, тогда как самой артистке трек, в свое время лидировавший в знаменитом рейтинге Billboard, принес чуть более 3 млн.

Отмечается, что Кэти, которая до сих пор надеется оспорить решение суда, обязали выплатить жертвам плагиата лишь около 20% от общей суммы — $550 тыс. Остальная часть штрафа будет распределена между ее соавторами и звукозаписывающей компанией Capitol Records.

Ранее этим летом американский суд признал Пэрри и ее команду виновной в нарушении авторских прав за умышленное или неумышленное использование ритмического рисунка песни «Joyful Noise», авторами которой выступили Грей и Мур. Иск рассматривался в течение семи дней коллегией присяжных в составе шести женщин и трех мужчин, и в итоге она вынесла единогласный обвинительный вердикт, так и не определив, впрочем, умышленно или нет Кэти сплагиатила чужую композицию при сочинении «Dark Horse».

Примечательно, что песня «Joyful Noise», вышедшая в 2008 году, набрала в общей сумме лишь 5 млн прослушиваний на YouTube и MySpace, завоевав широкую популярность исключительно в христианских кругах, — то есть массовым суперхитом не стала. Именно на этом факте и пытались построить свою защиту ответчики по делу о плагиате: создатели «Dark Horse», в частности, утверждали, что ни разу не слушали творение Грея и Мура до подачи ими иска. Кроме того, адвокаты обвиняемой стороны заверяли, что ритм для песни был создан отдельно и позднее передан Грею для использования в написании композиции. Представители истцов, в свою очередь, напомнили присяжным, что на ранних этапах карьеры Пэрри позиционировалась как христианская поп-исполнительница и дочь двух проповедников-евангелистов, следовательно — вполне могла быть знакома с «Joyful Noise», так как попадала под среднестатистическую целевую аудиторию песни.

Добавим, что в минувшем феврале стало известно о помолвке Пэрри — поп-звезда обручилась с актером Орландо Блумом, известным благодаря кинофраншизам «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец», а также блокбастеру «Троя». Радостным событием влюбленные поделились со своими поклонниками в социальных сетях.

Роман между артистами завязался еще в 2016-м, когда Кэти и Орландо встретились на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Спустя год, впрочем, пара распалась (как оказалось — лишь на время), объяснив это решение тем, что им хочется дать друг другу «пространство с любовью и уважением». Воссоединение Блум и Пэрри — к счастью их фанатов — произошло уже спустя несколько месяцев, когда влюбленные вместе отправились на отдых в Японию.

Любопытно, что певица не стесняется рассказывать об отношениях с 42-летним актером СМИ. Так, в одном из интервью она поведала о страсти Орландо к накопительству всевозможных вещей, с которой девушка пока что не может смириться.

«Мой бойфренд даже не знает, что я выбросила его старую дорожную сумку для гигиенических принадлежностей, пока он был в отъезде, — призналась певица. — Я говорила ему, что на Рождество уже купила новую. Он сказал: «Ой, эта была со мной десять лет» и собрался хранить ее в ящике. А я такая: «Момент, когда ты уедешь, будет моментом, когда эта вещь полетит в мусорку»».