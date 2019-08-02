Возвращение после болезни: Джигарханян провел сборы в театре

Актер и режиссер Армен Джигарханян вернулся в Московский драматический театр впервые после долгого перерыва, сообщает ТАСС. Отмечается, что художественный руководитель провел сборы труппы и определил планы на 24-й театральный сезон.

«Армен Борисович поздравил коллектив с открытием сезона <...> Когда Армен Борисович подъехал, вся труппа вышла встречать его на улицу», — передает издание со ссылкой на пресс-службу театра.

В ближайших планах театра — спектакль «Тетка Чарли» по пьесе английского драматурга Брэндона Томаса. В 1975 году вышел фильм Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша тетя!» с Джигарханяном по этой пьесе. Уточняется, что 83-летний артист не будет занят ни в одном спектакле как актер, однако примет участие в качестве художественного руководителя.

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«Армен Борисович присутствует на репетициях всех спектаклей, делает замечания, что-то согласовывает», — отметили в театре.

С начала 2018 года Джигарханян был пять раз госпитализирован в связи с плохим самочувствием. В октябре прошлого года народного артиста СССР доставили в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести.

«Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное», — рассказывал его адвокат Евгений Парфенов. В то же время юрист не стал раскрывать точный диагноз артиста, сославшись на врачебную тайну.

Тогда в связи с тяжелой болезнью Джигарханяна Парфенов назвал невозможным его участие в судебном заседании по уголовному делу в отношении его бывшей жены Виталины Цимбалюк-Романовской. По одной из версий, проблемы со здоровьем актера обострились на фоне их развода в конце января 2018 года.

В частности, спустя примерно три месяца после развода, 26 апреля, артиста на «скорой помощи» доставили в больницу с инфарктом в коматозном состоянии. В медучреждении знаменитость подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Джигарханян пришел в себя уже на следующий день. Как сообщил ТАСС источник в медицинских сферах столицы, он пребывал в стабильном состоянии.

Отношения между артистом и Цымбалюк-Романовской начали обостряться еще за несколько месяцев до официального развода. Сам Джигарханян в октябре 2017-го заявил изданию «Тайны звезд», что жена выставляла его больным, чтобы захватить его театр.

«Она пыталась выставить меня немощным человеком, чтобы убрать из моего же театра! Чтобы протащить сюда свою «банду» — папочку, мамочку, подружек — и платить им красивую зарплату», — подчеркнул Джигарханян.

По словам актера, его тогда еще официальная супруга, которая занимала пост директора театра, хотела ставить в учреждении «кондовые постановки на уровне детского сада».

«А мне на моей сцене самодеятельность, играющая на гитарке какую-то хреновину, порнографию, не нужна! Прокуратуре надо устроить финансовую проверку деятельности моей жены в театре», — высказывался он.

Незадолго до этих заявлений сама Цимбалюк-Романовская уехала с родителями из России «в обстановке строжайшей секретности». Как заявила РИА «Новости» ее представитель Ирина Мазур, женщина собиралась вернуться в Россию, «когда ситуация успокоится».

«Виталина вместе с мамой улетела в воскресенье из России, потому что считает, что она сделала все, что от нее требовали. Она уволилась по собственному желанию с поста директора Театра Джигарханяна и согласна на развод с ним», — сообщила Мазур, уточнив, что супруга Джигарханяна на тот момент находилась в Тбилиси.

Против Цымбалюк-Романовской также было возбуждено уголовное дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). По мнению следователей, она распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия. Кроме того, в конце 2018 года суд приговорил бывшую жену актера к 200 часам обязательных работ за то, что она установила скрытую камеру в рабочем кабинете мужа, после чего передала запись одному из телевизионных ток-шоу без его разрешения.