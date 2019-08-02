«Удалили полип»: Малышева рассказала об операции во избежание рака

Телеведущая Елена Малышева рассказала о том, как ей удалось избежать развития онкологического заболевания. По словам 58-летней знаменитости, в этом ей помогло своевременное обследование.

«Три года назад меня спас от рака доктор, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов», — написала она в инстаграме.

Малышева подчеркнула, что эти обследования — гастро- и колоноскопию — каждый здоровый человек должен пройти в 50 лет. Звезда отметила, что рак не имеет симптомов и, если они появились, то значит, что заболевание стремительно развивается.

Реклама

«Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит процесс зашел очень далеко», — предостерегла телеведущая.

В начале июля популяризатор нетрадиционной медицины Геннадий Малахов раскрыл причину неприязни к Малышевой. Его возмутило, что в одном из интервью коллега заявила, что ему место в тюрьме.

«Я действительно имею на нее зуб. В одном интервью, которое попалось мне на глаза, у нее спросили: «Как вы относитесь к Геннадию Малахову?» Она, толком меня не зная, сказала, что таких, как я, надо сажать. Я был очень удивлен», — цитирует его «Собеседник».

В то же время Малахов признался, что и сам относится к Малышевой с предубеждением. Комментируя происходящее в шоу «Жить здорово», писатель предположил, что врач снимает «танец матки» и подобные номера ради пиара.

«Я слышал, что она показывала танец матки, обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! — поделился он. — Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю. Тут вообще дилемма и несостыковка: одно дело — показывать полезное и доброе, а другое — делать все ради того, чтобы привлечь внимание».

Малахов также подчеркнул, что не смотрит ее программу, а обо всех казусах, которые случаются в эфире, узнает от друзей и близких.

«У нас с ней всегда были разные подходы. Я занимаюсь лечением безлекарственными методами, а у нее другой подход. В общем, Малышевой я особо не интересуюсь, у меня своя жизнь», — пояснил в прошлом ведущий передачи «Доброго здоровьица!».

В середине июня Малышева оказалась в центре скандала после того, как в ее передаче «Жить здорово» вышел выпуск под названием «Откуда берутся кретины?». Эта надпись была нанесена поверх фотографии новорожденного и проецировалась в студии. В это время телеведущая рассказывала о болезнях, которые становятся причиной нарушений умственного развития, используя слово «кретин» в качестве медицинского термина.

Комментируя выпуск, сама Малышева заявила, что многие не посмотрели эпизод полностью и стали «жертвами обмана».

«Посмотрите, пожалуйста, передачу. Там вообще ничего подобного нет. Вы все стали жертвами обмана», — заявила она в беседе с «Говорит Москва».

Вместе с тем она не стала отвечать на вопрос, планирует ли извиниться перед родителями детей с ментальными расстройствами.

Тогда с критикой заявлений Малышевой выступил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Он призвал телеведущую извиниться за слова о «детях-кретинах», но предложил не переносить скандал в правовое поле.

«Нужно прекратить все переводить в правовое, судебное поле. Просто если поднялась волна, то, надеюсь, она сформирует современную цивилизованную норму, не только для телевидения, но для всех граждан. Думаю, естественным и нормальным было бы принести извинения, и ведущий может найти достойные слова в этой ситуации», — сказал Бунимович в комментарии «Интерфакс».

Кроме того, омбудсмен подчеркнул, что этот термин нельзя использовать на телевидении, «поскольку очевидно, что слушает программу не специальная медицинская аудитория, а широкая».

В свою очередь главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заметил, что термин «кретин» действительно используется в медицине. Тем не менее, он обратил внимание на то, что использование этого слова является неуместным в публичном пространстве.