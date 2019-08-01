«Форсаж» обгонит конкурентов: прогноз американского бокс-офиса

Грядущий прокатный уикенд в США не сможет похвастаться перед киноманами большим количеством сюрпризов и громких премьер. По большому счету, на экраны выйдет всего одна новинка, но именно ее выход заставил все прокатные компании придержать коней и уступить дорогу — никто не оказался готов составить конкуренцию спин-оффу главной гоночно-каскадерской франшизы нашего времени «Форсаж: Хоббс и Шоу». На этот раз зрители увидят новые трюки в исполнении не всей команды Вина Дизеля, уже успевшей сделать себе репутацию разрушителей похлеще прославленных «Мстителей». Специально для конца летних каникул создатели приберегли двух самых отвязных героев — специального агента Люка Хоббса (Дуэйн Джонсон) и его старого врага Декарда Шоу (Джейсон Стейтем), которым вместе придется бросить вызов одному из самых опасных террористов в мире. По прогнозам экспертов, зрители оценят новую часть «Форсажа» на $63 млн.

А тех, кто предпочитает что-то менее брутальное для семейного просмотра на выходных, в кинотеатрах продолжат показывать новую, трехмерную версию одного из главных хитов классической мультипликационной обоймы студии Disney «Король лев». Несмотря на возмущение, которое вызвали у некоторых критиков и повзрослевших поклонников первой части «безжизненные» выражения глаз животных, цифры здесь говорят сами за себя — на третьей неделе проката новый «Король лев» спустился всего лишь на второе место и готов принести своим создателям еще около $37,5 млн.

Его ближайшему конкуренту «Однажды… в Голливуде» также предрекают падение на одну строчку в таблице лидеров. На второй неделе демонстрации в кинотеатрах девятая (а на самом деле — чуть ли не одиннадцатый, если считать «День рождения моего лучшего друга» и обе части «Убить Билла» как два разных фильма) картина обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и статуэтки «Оскар» американской киноакадемии Квентина Тарантино, попавшего в перекрестье критики из-за систематического жестокого обращения с женщинами на экране, спустится на третье место и сможет собрать только $19,7 млн.

Четвертая часть «Истории игрушек» продолжит главный тренд сезона — чередование маскулинных фильмов о суровых мужчинах и воскрешенных детских франшиз — и займет по прогнозам экспертов четвертое место. Старые и новые поклонники серии мультфильмов о приключениях космического ковбоя и простого ковбоя принесут создателям картины еще $7,5 млн на, ни много, ни мало, седьмой неделе проката.

Не сдается под напором «Форсажа» и Marvel Studios, чей новый фильм «Человек-паук: Вдали от дома» о европейских похождениях «вашего дружелюбного соседа» Питера Паркера, которому пришлось объединиться с заклятым врагом из оригинального комикса Мистерио для победы над загадочными элементалями, сможет на пятой неделе собрать еще $7,4 млн.

Фильм ужасов «Капкан» от французского режиссера Александра Ажа уже давно трижды отбил свой бюджет и на этих выходных вполне может зайти на четвертый круг — аналитики ожидают, что он станет шестым и прогнозируют сборы на уровне $2,5 млн.

Комбинация двух легендарных британских брендов — режиссера «На игле» Дэнни Бойла и главной поп-группы в истории The Beatles — даст возможность фильму «Yesterday» удержаться в десятке лидеров на шестой неделе проката. Фильм о том, как музыкант-неудачник оказался в мире, где никогда не существовала ливерпульская четверка, сможет принести создателям еще $2,4 млн.

А главным долгожителем грядущего уикенда станет игровой ремейк еще одного хита Disney «Аладдин» от главного коллеги Бойла — режиссера фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» Гая Ричи с Уиллом Смитом в роли джинна. Как полагают аналитики рынка, его ожидает десятая неделя проката, восьмое место и $2,3 млн.

Самый большой сюрприз всем преподнесет тихая драма о семейных ценностях «Прощание» от постановщицы Лулу Ванг с рэпершей Аквафиной в главной роли. Сборы фильма о том, как писательница китайского происхождения вместе со своими родственниками решила приехать к смертельно больной бабушке подскочат аж на 45% и составят $2,2 млн.

Ну, а на последнем месте последние соки из любителей хоррора продолжит высасывать спин-офф «Заклятия» — «Проклятие Аннабель 3», которому удастся принести авторам еще $800 тыс.