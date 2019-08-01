«Если позовет»: Бледанс об идее замужества с Киркоровым

Певица и актриса Эвелина Бледанс призналась, что готова выйти замуж на народного артиста России Филиппа Киркорова, если он сделает ей предложение. Она заявила, что имеет много общего с 52-летним певцом в плане творчества, а секс в их отношениях будет играть второстепенную роль, передает «Стархит».

Реклама

Ранее Бледанс опубликовала в инстаграме совместное фото с Киркоровым, поблагодарив его за поддержку на ее творческом вечере. Многие подписчики 50-летней актрисы назвали их «красивой парой».

«И Стас Садальский подсуетился, спросил: «Замуж пойдешь?» Ответила: «Если позовет, с удовольствием!», — сказала Бледанс. — А что? Такие союзы имеют право на существование.

В нашем возрасте уже есть дети, они общаются между собой, а нас соединяют творческие темы. Секс? Не все семейные пары на нем помешаны!»

Уже почти месяц актриса вместе с семилетним сыном Семеном проводит время в Крыму. Однако в Алушту она приехала не отдыхать: главной целью визита на южные берега стали оздоровительные процедуры для «солнечного» ребенка звезды.

В начале своего путешествия Бледанс посетила Международный детский центр «Артек» и провела церемонии открытия и закрытия детского кинофестиваля «Алые паруса». Потом она вместе с Семеном поехала в Алушту, где мальчик прошел курс из десяти сеансов дельфинотерапии.

«Обычно, когда сына погружают в воду, ему страшновато рядом с животным. В этот раз впервые не плакал, спокойно катался на спинке и животике дельфина. Эта поездка для меня была очень важна», — поделилась Бледанс.

Также актриса устраивала вечер в поддержку крымского детского хосписа. Одним из гостей концерта был сам Филипп Киркоров. Позднее Бледанс рассказала, что организаторы упоминали о «важном госте», не называя его имени.

«Подумала, кто? А мы на 12 минут задерживали мероприятие, так и вышла на сцену, не дождавшись. Уже в процессе концерта поприветствовала Филиппа.

Оказалось, он два часа простоял в пробках. Потом не выдержал, вышел из машины и продолжил путь пешком. Представляете? Обычно Киркоров выступает и тут же уезжает. Тут спел несколько куплетов вместе с нами, а затем отправились на ужин. Трое суток не расставались!» — поделилась актриса.

Осенью 2018 года Бледанс приняла участие в нескольких выпусках программы «Прямой эфир», где заявила о своей очередной беременности. Поклонники принялись поздравлять звезду, однако через несколько недель она стала намекать на проблемы с экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО).

«Мои хорошие, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочек. У меня есть два сына, и это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, буду петь, потому что жизнь моя продолжается», — написала Бледанс в инстаграме.

Подписчики посоветовали актрисе нанять суррогатную мать, однако она ответила, что не готова к такому решению. Сейчас звезда посвящает свою жизнь младшему сыну, имеющему особенности развития. Также у нее есть взрослый сын Николай, который живет в Израиле.

В студии «Прямого эфира» одна из зрительниц оскорбила Бледанс фразой «Опять дауна родите. Ведь он никому не нужен». Разъяренная хамским высказыванием, актриса со словами «Тебе, тварь, сейчас дам за моего ребенка!» нанесла ей несколько ударов по лицу.

Позднее Малахова и Бледанс обвинили в инсценировке процедуры ЭКО ради рейтингов передачи, пиара и заработка актрисы.

«Никакой беременности на самом деле у Бледанс нет, — цитирует «Дни.Ру» одного из редакторов программы «Прямой эфир», — И с мордобоем все было заранее договорено — так рейтинг выше. Эвелине нужны деньги, потому что сама воспитывает сына, а работы у нее сейчас мало. Вот и согласилась подыграть Малахову. Она же актриса — может любую роль сыграть».

По словам источника, за съемки в выпусках «Прямого эфира» Бледанс получила около 500 тыс. рублей.