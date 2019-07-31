«Мы дурачились»: за что наказали актера «Современника»

В Москве, по решению суда, 37-летнего актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали на восемь суток за незаконное ношение формы сотрудника полиции. Поводом для ареста работника театра стала видеозапись, на которой Смолев «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел», «сыграв» пьяного сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В сети интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, который дискредитировал своим поведением органы внутренних дел», — сказали в столичном управлении.

Там отметили, что проверку и установление личности главного героя видеоролика проводили сотрудники Госавтоинспекции и сотрудники отдела по району Якиманка, которые и задержали лже-сотрудника ГИБДД.

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По словам Смолева, форму он получил от некоего блогера для съемок клипа. В отношении нарушителя возбудили дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство».

«По результатам рассмотрения материалов по статье 20.1 КоАП РФ судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком восемь суток», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с задержанием актера в спектакле «Дюма» 30 июля была произведена замена, о чем в своем фейсбуке сообщил культурный обозреватель Слава Шадронов. Как написал обозреватель, о задержании Смолева режиссер постановки Михаил Ефремов лично сообщил зрителям со сцены.

«Оказывается, Смолев выложил в интернет ролик с собственным участием, где он снят в ментовской форме. За этот анонимный ролик его искали неделю, выясняли личность, проводили опознания. Выяснили, опознали, приехали в театр и с репетиции увезли. Говорят, оставляют в участке на ночь», — отметил Шадронов.

В то же время в самом театре заявили, что из-за инцидента текущий репертуар не пострадает, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Современника».

«В театре сезон еще не закрыт, но мы разберемся с этой ситуацией, и текущий репертуар из-за отсутствия актера не пострадает», — пообещали в театре.

Ролик с участие актера ранее был опубликован на платформе TikTok, после чего разошелся по телеграм-каналам. Как объяснил сам актер театра, видео, из-за которого его задержали, было сделано в перерыве между съемками музыкального клипа.

«Когда переставляли свет — дурачились, снимали такую историю», — сказал Смолев, отметив, что каких-либо умыслов оскорбить сотрудников правоохранительных органов у него не было.

При этом, он не смог назвать группу, для которой снимался в ролике, сказав, что его просто попросили, «по-дружески», сыграть роль сотрудника ГИБДД, который, согласно сценарию «останавливал машину и проверял права у водителя». По его словам, во время съемок он не был ни в состоянии алкогольного, ни наркотического опьянения.

В ролике, который длится меньше минуты, актер, изображая пьяного сотрудника ГИБДД, отвечает на вопросы, которые ему задает автор видел. «Товарищ сержант, а что с вами происходит?» — спросили за кадром. «В смысле?» — ответил актер. «Ну, вы не в самом адекватном состоянии, по-моему, находитесь. <…> У вас слюна течет изо рта», — ответил автор ролика. После этого Смолев, сославшись на то, что его зовут, ушел.

В январе этого года полиция Тюмени составила административный протокол за ношение формы сотрудника ДПС в отношении блогера, который хотел развеселить публику, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлану Новик.

«В отдел полиции №4 доставлялся гражданин, именуемый себя блогером. Он нарушал порядок, будучи в форме сотрудника ДПС ГИБДД. По словам молодого человека, таким образом он хотел развеселить публику. В отношении него за незаконное ношение форменной одежды также составлен административный протокол», — рассказала собеседница здания, добавив, что материалы дела были направлены в суд для рассмотрения.

Как отмечает портал zr.ru, блогер добился своего. Он набрал более 326 тыс. просмотров после того, как он опубликовал видео, на котором он в форме сотрудника говорит: «Базару нет, вы все тонированы, но гаишник я».

Сам же нарушитель, как отмечает издание, сказал, что просто находился рядом со своей машиной в полицейской форме, на которую была надета обычная куртка.