Молодые Аль Пачино и Де Ниро: вышел тизер «Ирландца» Скорсезе

На официальном Youtube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер фильма «Ирландец». Криминальная драма Мартина Скорсезе, находившаяся в стадии разработки более десяти лет, объединила в своем касте таких мэтров, как Роберт Де Ниро, Джо Пеши, Аль Пачино и Харви Кейтель. В ленте также снялись Джесси Племонс, Стивен Грэм и Бобби Каннавале.

В начале трейлера лица главных героев почти не видны: они либо затемнены, либо съемка ведется со спины. Далее на представленных кадрах можно заметить, что для «омоложения» пожилых актеров были использованы современные технологии.

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Как пишет The Hollywood Reporter, на данный момент «Ирландец» является самым амбициозным проектом Netflix. Один из собеседников издания подчеркнул, что с картиной Скорсезе стриминговый гигант «хочет оставить большой след» в истории кинематографа. Кроме того, компании придется сделать исключение и разрешить владельцам кинотеатров публиковать данные о кассовых сборах этого фильма. Картина стартует в мировом прокате 27 сентября 2019 года.

Фильм «Ирландец» основан на сюжете популярной книги американца Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома». Название бестселлера обусловлено мафиозным сленгом, в котором «красить дома» означает работу киллера-наемника, оставляющего пятна крови на полах и стенах.

У главного героя книги Брэндта был реальный прототип — Фрэнк Ширэн по кличке Ирландец, которого в фильме сыграл Роберт Де Ниро. Незадолго до своей смерти Ширэн встречался с писателем и рассказал ему о своей работе на Рассела Буффалино — крупнейшего босса в преступном мире.

По его заказу Ирландец лишил жизни 25 человек, в числе которых оказался бывший американский профсоюзный лидер Джим Хофф, бесследно исчезнувший при загадочных обстоятельствах. В фильме его сыграл обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Запах женщины» Аль Пачино.

В этом году Пачино предложили контракт на съемки в сериале «Охота», который должен будет выйти на Amazon. Фильм будет посвящен истории группы жителей Нью-Йорка, которые в 1977 году открыли охоту на офицеров нацистской Германии, скрывшихся в США от правосудия.

Исполнительным продюсером проекта станет режиссер и сценарист хоррора «Прочь» Джордан Пил.

По сюжету сериала часть высшего военного руководства нацистской Германии, которая смогла сбежать после поражения войск Гитлера во Второй мировой войне, обосновалась в Нью-Йорке, откуда планирует развязать агентурную сеть по всей стране и установить в США Четвертый рейх.

Режиссером сериала может стать Альфонсо Гомес-Рехон, известный благодаря участию в создании нескольких эпизодов сериала «Хор» и фильма «Я, Эрл и умирающая девушка». Он также был номинирован на Эмми за режиссуру третьего сезона «Американской истории ужасов».

Партнером Пачино по фильму станет Логан Лерман, сыгравший главные роли в фильмах «Хорошо быть тихоней», «Перси Джексон и похититель молний» и «Перси Джексон и Море чудовищ».

Лерман сыграет роль Джоны Хейдельбаума, потерявшего бабушку во время нападения злоумышленника на их квартиру. Джона решает сам отследить преступника, и в результате случайно становится участником организации «Охота». Участники этого общества, устав искать справедливости, берут правосудие в свои руки и самостоятельно находят и уничтожают нацистов в своей стране. Пачино сыграет в сериале роль наставника персонажа Лермана.

Отмечается, что Пачино станет одним из последних актеров, которых набрали для съемок. Ранее актер уже участвовал в телепроектах для HBO: в 2003 году он исполнил главную роль в сериале «Ангелы в Америке», а в 2010 — в шоу «Вы не знаете Джека». За оба эти роли актер был удостоен премии «Эмми».