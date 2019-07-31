«Форсаж», «Гив ми либерти» и другие премьеры недели

«Форсаж: Хоббс и Шоу» («Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw»); Дэвид Литч

Уже в первый день августа состоится главная кинопремьера месяца — спин-офф популярной гоночной франшизы «Форсаж: Хоббс и Шоу». Режиссером ленты стал Дэвил Литч, зарекомендовавший себя благодаря успешным блокбастерам «Джон Уик» и «Дэдпул 2». В девятом фильме серии «Форсаж» спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс будет вынужден объединить силы с опасным преступником Декардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику — одному из самым разыскиваемых террористов в мире, криминальному гению Брикстону. Главные роли в картине исполнили Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Идрис Эльба и Хелен Миррен.

«Гив ми либерти» («Give Me Liberty»); Кирилл Михановский

Впервые комедийный фильм «Гив ми либерти» режиссера Кирилла Михановского, эмигрировавшего из России в США, был показан на Каннском кинофестивале в секции «Двухнедельник режиссеров». Лента представляет собой однодневный роуд-муви, рассказывающий о трех поколениях русской эмиграции, мелких аферистах и обаятельных маргиналах, оказавшихся в одном микроавтобусе по дороге на поминки. Помимо Лорен Спенсер, Криса Галуста и Дороти Рейнольдс в касте фильма присутствуют несколько русских актеров — Максим Стоянов, Дарья Екамасова и Зоя Махлина.

«Руслан и Людмила: Перезагрузка»; Олег Маламуж

Спустя почти полтора года после мировой премьеры украинский мультфильм «Руслан и Людмила: Перезагрузка» выходит в российский прокат. Полнометражная трехмерная анимационная лента в жанре фэнтези по мотивам сказки Пушкина стала дебютной работой режиссера Олега Маламужа. По сюжету странствующий артист Руслан спасает княжескую дочь Людмилу, украденную колдуном Черномором. Роли главных героев озвучивали солисты популярной украинской группы «Время И Стекло» Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний.

«Как отмыть миллион» («La chute de l'empire américain»); Дени Аркан

Канадский криминальный триллер с заманчивым названием «Как отмыть миллион» Дени Аркана вышел в мировой прокат в прошлом году и успел завоевать несколько наград. На международном кинофестивале в Вальядолиде лента получила Приз ФИПРЕССИ, а также стала «самым успешным фильмом» в рамках премии Prix Iris. Главный герой фильма — скромный ученый Пьер-Поль, вынужденный работать курьером, чтобы сводить концы с концами. Однажды степенная жизнь Пьера-Поля перевернулась с ног на голову после того, как во время работы он оказался на месте преступления и получил возможность стать миллионером.

«Добро пожаловать в Рим» («Come un gatto in tangenziale»); Риккардо Милани

Итальянская комедия режиссера Рикардо Милани рассказывает о преуспевающем главе аналитического центра Джованни. Вернувшись в Рим после командировки, он узнает, что его единственная 13-летняя дочь Агнеса обручается с нищим подростком Алессио. Безусловно, отец категорически против такого исхода событий и, чтобы убедить детей расстаться, ему приходится наладить контакт с матерью подростка Моникой. Однако мировоззрение женщины из бедного пригорода существенно отличается от ценностей Джованни, и ему приходится пересмотреть свои представления о социальной справедливости.

«Хранители Алтая»; Константин Серебряков

Документальный фильм 28-летнего режиссера Константина Серебрякова рассказывает о людях, посвятивших свою жизнь сохранению природы, культурного наследия и священных мест. Съемки картины проводились в рамках экспедиции по самым красивым местам Алтая. Во время своего путешествия авторы фильма общались с хранителями древних святилищ, старинных эпосов, заповедной природы, традиций староверов, культуры кочевников и знаний таежных охотников.

Новый проект французского режиссера Квентина Дюпье в этом году открыл одну из самых интересных программ Каннского кинофестиваля — «Двухнедельник режиссеров». Сюжет комедии разворачивается вокруг немолодого мужчины по имени Жорж и его одержимости своей новой дизайнерской курткой из оленьей кожи. Раритетная вещь настолько овладевает сознанием своего хозяина, что заставляет его тратить все свои сбережения и совершать преступления.

Мексиканский триллер «Везельвул» рассказывает о детективе Эммануэле Риттере, потерявшем семью в результате трагического несчастного случая. Ему поручают расследовать серию шокирующих детоубийств, произошедших на границе Америки и Мексики. Улики привели детектива к таинственному священнику, отлученному от церкви за сатанинские ритуалы.