Знаменитый комиссар: как Луи де Фюнес сломал железный занавес

Классик французской комедии Луи де Фюнес родился 31 июля 1914 года во французском городе Курбевуа, куда его родители, происходившие из аристократических родов, переехали из Испании, так как семьи были против их союза.

Реклама

Несмотря на его происхождение, в начале 1960-х годов фильмы с его участием — «Не пойман — не вор», «Папа, мама, служанка и я» и «Десять заповедей» — начали появляться в СССР. Несмотря на то, что для нашего зрителя образ актера навсегда сросся с голосом Владимира Кенигсона, сначала он ассоциировался с другим актером — Евгением Весником.

Уже по названиям этих фильмов можно понять, что попали они в нашу страну, так сказать, по «антибуржуазному лимиту» — в интеллектуальных кругах Франции в те годы как раз входило в моду левачество, которым болели, например, классики «новой волны» — Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо. Но, как оказалось, это было только началом невероятных приключений француза в России.

В 1966 году президент Франции Шарль де Голль, которому по политическим причинам было необходимо показать США недовольство их экспансивной политикой, попытался совершить легкий маневр в сторону Востока — Франция вышла из военных структур НАТО, а сам де Голль нанес официальный визит в СССР.

Его поездка стала началом новой главы в отношениях двух народов. В Москве, в рамках мероприятий, сопутствующих встречам на высоком уровне, было решено провести неделю французского кино, главным событием которой стала демонстрация фильма Анри Юнебеля «Фантомас», где Луи де Фюнес сыграл обаятельного, вспыльчивого и слегка бестолкового комиссара Жюва.

Для советского зрителя именно он стал главным героем картины, так как больше всех остальных ее героев был похож на типажи, которые наши сограждане видели в общественном транспорте, у себя дома и в кабинетах официальных лиц. Для цензоров же важным стал крохотный эпизод, в котором можно было разглядеть матрешку среди бутылок вина на прикроватном комоде у журналиста Фандора — мягкий намек на левацкие взгляды для французской интеллигенции послужил для фильма билетом на родину революции.

Увидев успех, который имел «Фантомас» среди зрителей, прокатчики пошли на любопытный ход — обменяли «Анну Каренину» в постановке Александра Зархи на всю трилогию о неуловимом преступнике и неунывающем комиссаре.

В скобках отметим забавную деталь: первый голос де Фюнеса, Евгений Весник, был известен в актерской среде как коллекционер походок и иногда «продавал» ту или иную походку своим коллегам; так, именно он научил Николая Гриценко движениям для… «Анны Карениной» Александра Зархи.

Фильмы о Фантомасе стали одним из немногих «разрешенных» западных развлечений и мгновенно породили волну подражаний — при этом, совсем не кинематографического характера. В конце шестидесятых было зафиксировано несколько случаев, когда хулиганы после нападения на киоски оставляли записки с подписью: «Фантомас».

Дошло до того, что министр внутренних дел СССР Николай Щелоков в 1970 году выступил с требованием снять с демонстрации всю трилогию на три года — до истечения срока проката. Впрочем, зритель не захотел расставаться с любимым злодеем и на экраны вышел «заменитель», который многие до сих пор вспоминают с теплотой — «Анискин и Фантомас».

Первая часть трилогии стала абсолютным хитом — ее посмотрели 45,5 млн зрителей, вторую — 44,7 млн. И только третья часть слегка сбавила обороты — ее увидели уже 34,3 млн человек. Шутка ли — актриса Милен Демонжо рассказывала о планах снять четвертый фильм серии, действие которого должно было происходить уже в Москве!

«Но проект не состоялся. Де Фюнес хотел заняться чем-то другим, а Жан Маре и слышать об этом не хотел. Ему с избытком хватило роли марионетки и в предыдущих сериях», — объясняла она отказ продюсеров от этой затеи, которая сулила немалые деньги.

Следующим фильмом великого комика, который смогли увидеть в СССР стал «Разиня» — этому способствовал успех на Московском международном кинофестивале. Он выходил в прокат дважды — в 1968 и в 1984 году. В общей сумме его посмотрели 52 млн человек.

За этим последовали «Оскар», «Большая прогулка» (которую хитрые прокатчики разбили на «две серии»), «Завороженный» и «Маленький купальщик». Несмотря на то, что последние два фильма входят в золотой запас комедий с де Фюнесом, им уже не удалось повторить подвигов своих предшественников. Показательно, что в них актер говорил непривычными на тот момент советскому зрителю голосами — Александра Белявского и Михаила Глузского.

А вот серия фильмов о жандармах, как ни странно, поначалу не имела большой популярности в нашей стране — первый фильм прокатчики и вовсе не закупили, а второй не смог собрать внушительной кассы, в связи с чем новые фильмы с «любимым актером» не появлялись в кинотеатрах до конца 1970-х годов.

Зато после столь внушительного перерыва «Жандарм женится» пошли смотреть 41,8 млн зрителей, чему не помешало то, что главного героя озвучивал опять не Кенигсон, а уже Лев Лемке. Этот фильм стал третьим по сборам для де Фюнеса в советском прокате.

Последним фильмом с ним, который прошел в СССР, стала его собственная постановка пьесы Мольера «Скупой, или Школа лжи», где голос де Фюнесу дал Артем Карапетян. Любовь советского зрителя картина завоевать не смогла, а вот во Франции принесла ему премию «Сезар».

Последняя работа Луи де Фюнеса официально появилась в России уже в постсоветский период — завершающая часть «франшизы» о французских стражах законопорядка «Жандарм и жандарметки» не прошла цензуру из-за содержащихся в ней «фривольных» сцен.

Зато за пять лет до смерти обожаемого по обе сторона железного занавеса комика на телеэкраны СССР вышел любопытный оммаж, который можно считать своеобразным признанием в любви. В знаменитом мультфильме «Ограбление по…», пародирующем типичные для европейских стран киножанры, его внешность получил один из главных героев, дав вечную прописку в «стране возможностей» ее любимому французскому герою.