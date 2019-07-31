Самая загадочная гибель века: как нашли убийцу Сент-Экзюпери

Кавалер Ордена Почетного легиона, автор культового романа «Маленький принц» и профессиональный летчик Антуан де Сент-Экзюпери, чья семья происходила из почетного рода перигорских дворян, впервые поднялся в воздух еще в возрасте 12 лет.

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Всю свою взрослую жизнь он провел за штурвалом самолета и пережил несколько авиакатастроф, однако 31 июля 1944 года он отправился в свой последний полет, отправившись с аэродрома Корсики на задание, из которого уже не вернулся.

Долгие годы его смерть была покрыта тайной — поклонники и семья даже не хотели верить в то, что он на самом деле погиб и вспоминали его слова: «Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, — и ты услышишь, что все звезды смеются».

После тяжелой аварии в Гватемале, в которую он попал во время перелета из Нью-Йорка на Огненную Землю в 1938 году, ему пришлось долго восстанавливать свое здоровье. Но уже на следующий год он добровольцем явился по месту мобилизации на военный аэродром, когда узнал, что Германия объявила войну «всему, что он любил».

Свое главное произведение, которое обеспечило ему международную славу и место в литературном пантеоне Франции, он написал в Нью-Йорке в 1942 году «между вылетами» — после того, как его родина капитулировала перед захватчиками и до того, как он был зачислен в ВВС «Сражающейся Франции».

С 1943 года Сент-Экзюпери вновь сел за штурвал самолета и совершал аэрофотосъемку над позициями немецких войск, рискуя жизнью. Его самолет перестал выходить на связь в районе города Сен-Рафаэль на Лазурном берегу. Обнаружить обломки самолета или тело пилота не удалось, и он попал в списки без вести пропавших.

Таинственное исчезновение автора «Маленького принца» породило множество слухов — предполагали, что он мог погибнуть из-за неисправности самолета, в бою с летчиками нацистских войск над Альпами и даже, что он мог струсить и дезертировать.

Надежда на то, что правда все-таки станет известна появилась уже на излете ХХ века, когда в 1998 году французский рыбак Жан-Клод Бьянко выловил в сети с рыбой браслет с именем писателя, его жены и адресом издателя «Маленького принца» в Средиземном море недалеко от Марселя. Экспертиза установила подлинность находки и поиски начались.

В 2000 году водолаз Люк Ванрель нашел на глубине 70 метров обломки самолета, на котором разбился Сент-Экзюпери, после чего правительство Франции на два года заморозила поисковые работы, но в 2003 году фрагменты самолета подняли со дна и в ходе осмотра обнаружили на них сохранившийся серийный номер 2734-L. Информация в архивах подтвердила, что этот номер принадлежал самолету Lockheed Lightning P-38, на котором писатель отправился в свой последний полет.

Детали самолета оказались разбросаны на 1 км в длину и 400 метров в ширину, однако на них не нашли пулевых пробоин или других следов боя. Военные также не смогли подтвердить, что в тот день проходили какие-либо бои, поэтому сначала было решено, что причиной крушения стала поломка, а при вхождении самолета в воду на высокой скорости произошел взрыв при столкновении с водой.

Точку в расследовании гибели поставило неожиданное признание — в 2008 году бывший пилот немецких Люфтваффе Хорст Рипперт в возрасте 88 лет заявил, что сбил самолет Сент-Экзюпери.

«Сначала я его преследовал, потом сказал себе: если ты будешь уклоняться от боя, я тебя собью. Я выстрелил, задел его, самолет рухнул. Прямо в воду», – признался он позднее.

Немец не видел, кто находился за штурвалом и сожалел о том, что стал убийцей писателя, которого сам читал и любил. По его словам, он не хотел, чтобы за его жертвой закрепился ярлык самоубийцы или дезертира.

«Это произошло недалеко от Тулона. Я совершал разведывательный полет, когда увидел истребитель с французскими опознавательными знаками. Решил вступить в бой. Совершил маневр и оказался в хвосте у неприятеля. Атака была успешной, и я сбил самолет, который упал в воды Средиземного моря. Я надеялся и все еще надеюсь, что это был не он. В молодости мы все читали его книжки и обожали их», — признавался он.

Свидетельств о произошедшем в воздухе столкновении не сохранилось, так как очевидцев не было и Рипперту даже не засчитали официально сбитый французский самолет. Следов от пуль на обшивке самолета не осталось, так как немецкий летчик предположительно попал в кабину пилота.

Имя Сент-Экзюпери после его смерти было присвоено аэропорту в его родном Лионе, горной вершине в Патагонии и даже астероиду, открытому астрономом Тамарой Смирновой в 1975 году. Обломки его самолета хранятся в музее авиации и космонавтики в Бурже.