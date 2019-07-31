«Пиши стишки Шнуру»: Собчак досталось за поддержку Галкина

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на публикацию в инстаграме Максим Галкина, посвященную пожарам в Сибири. В частности, знаменитость возмутило то, что юморист подвергся травле из-за критики тех, кто создает видимость беспокойства о состоянии экологии в стране.

«Читаю последние посты, а главное комментарии у Максима Галкина, и «угораю»: мысль о том, что все «гламурно» написали про пожары в этом году просто потому, что появился тренд об этом написать», — написала она в инстаграме.

По словам Собчак, в прошлом году лесных пожаров «было не меньше». Она также подчеркнула, что людям стоит беспокоиться об экологии в постоянном режиме.

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«У себя под любым постом наблюдаю примерно такой же расклад. Только 30% комментирующих в состоянии поддержать спор на заданную тему, а не на свою, — посетовала журналистка. — И если говорить о реальной катастрофе, то вот она: количество глупых людей, которые способны поддержать разговор, растет в геометрической прогрессии».

В заключение Собчак предположила, что комментаторы под ее постом разделятся на два типа: те, кто обвинят ее в защите чиновников, которые «не могут спасти лес», и те, кто посчитают ее «дурой».

В комментариях к публикации некоторые предложили экс-кандидату в президенты России лично приехать в Сибирь, чтобы увидеть все своими глазами.

«Ксения, все написали про пожары, потому что горит 1,5 млрд гектаров вековой тайги. Не верьте статистике! Я живу в Красноярске и такого ужасного положения не было ни разу!», «До ужаса банально, но, Ксения, «надо начать с себя». И хотя бы с минимального фактчекинга», — написали комментаторы.

Кроме того, одна из пользовательниц соцсети обвинила Собчак в презрительном отношении к народу: «Возможно, я не права, но от ваших слов веет презрением к народу: «боже-боже, катастрофа, столько глупых людей не способных понять глубину мыслей Галкина». Не злите Сибирь, люди на крайней точке кипения. Пишите стишки Шнуру, это у вас лучше получается».

Накануне, 30 июля, Максим Галкин в своем инстаграме высказался по поводу ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае. В отличие от звездных коллег, призвавших обратить внимание на ситуацию, шоумен выступил против «гламурных постов». Он заявил, что родная природа волнует его ничуть не меньше, чем других, но то, что происходит в соцсетях, по его мнению, не имеет никакого отношения к борьбе за экологию.

«У нас страна, которая постоянно борется с последствиями. Когда уже все горит, начинается ор. Год назад и два года назад горело такое же количество лесов. Но тогда было не модно заботиться об этом в социальных сетях. Не было гламурных девиц, которые выставляли свои охи и ахи по этому поводу», — поделился мнением Галкин в видеообращении.

Телеведущий отметил, что из-за отсутствия финансов и человеческих ресурсов МЧС на данный момент с пожаром на такой огромной площади ничего поделать не может.

«Даже если мы все скинемся, этих денег не хватит, и тем более людей. А тушат эти пожары такие же люди, как вы, и они рискуют своим здоровьем и своей жизнью», — заявил юморист.

Галкин добавил, что когда пожары в итоге потухнут, все благополучно забудут об этой проблеме. В заключение он подчеркнул, что россияне не привыкли заботиться о своем крае, но при этом обвиняют чиновников, которых «сам же народ и выбирает».

Примечательно, что из-за потока негативных комментариев Галкин закрыл доступ к своей странице, сделав аккаунт приватным.

Среди тех, кто прокомментировал лесные пожары в Сибири, были многие звезды шоу-бизнеса, в том числе Сергей Лазарев, Дима Билан, Баста, Полина Гагарина и многие другие.

«Мне пишут мои друзья и родственники, что там творится, и это ужас! Я только что прилетела в Италию, и здесь по всем каналам показывают, что происходит в России! Согласна со теми, кто поднимает этот вопрос сейчас и здесь! Почему это еще не названо национальной трагедией? Гибнут животные, птицы, строения, редкие виды деревьев, страдают от смога люди! Дети ходят в масках и задыхаются! Почему почти все федеральные каналы молчат?» — задалась вопросом продюсер Яна Рудковская.

По данным СМИ, весь июль в Сибири горят пожары на общей площади свыше 3 млн гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.