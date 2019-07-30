«Сам себя сберег»: Безрукова о спасении сына от теракта

Известная российская актриса Ирина Безрукова стала героиней нового выпуска программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Артистка за свою жизнь прошла много тяжелых испытаний. В 2015 году она похоронила единственного сына Андрея Ливанова, рожденного в браке с актером Игорем Ливановым. В этом же году она развелась с Сергеем Безруковым.

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В студии телепередачи Безрукова рассказала о том, как в 2002 году с ее покойным сыном едва не произошла трагедия. В то время юноша играл в печально известном спектакле «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке. По словам Ирины, мальчику тогда крупно повезло, поскольку для работы в следующем театральном сезоне ему нужно было повторно заключить контракт. Незадолго до захвата театра террористами мальчик признался матери, что не испытывает удовольствия от своей роли и больше не хочет играть. Таким образом он избежал страшной участи.

«Он сам себя спас. А я услышала тогда своего ребенка и не стала препятствовать. При этом он очень любил ребят, которые играли в мюзикле, но, возможно, что-то чувствовал», — предположила актриса.

Артистка с теплотой и горечью вспоминает о своем сыне, который рос «добрым, чутким и красивым ребенком» и был самым значимым в ее в жизни. Она также рассказала, что ее тогдашний муж — Сергей Безруков — редко виделся с мальчиком, поскольку все свое время посвящал съемкам. Вместе с тем, между ними никогда не было конфликтов. Безрукова отметила, что сын всегда стремился обрести материальную независимость и наверняка добился бы своего, если бы в 25 лет его жизнь трагически не оборвалась в результате несчастного случая.

Отметим также, что эфире программы был показан фрагмент программы «Раскрывая тайны звезд», в котором актер Игорь Ливанов высказался о смерти сына.

«Он — абсолютный ангел. Эта жизнь была слишком жестокая для него. Не мог я его защитить, не мог. Мы с ним говорили двенадцатого числа по телефону. Четырнадцатого его не стало. А я был в Астрахани в этот момент. Играл в спектакле. И что-то… Ну вот есть у меня этот момент», — сказал он, подчеркивая, что чувствует свою вину в этой трагедии.

Его бывшая супруга рассказала о том, что Ливанов похоронил уже второго ребенка. До этого погибла его дочь от предыдущего брака, попав в железнодорожную катастрофу.

«Сейчас у Игоря двое детей от другой женщины. Двое сыновей. Никогда не знаешь, что плохо, а что хорошо. Может и лучше, что мы много лет назад расстались. Зато теперь у него двое сыновей. Андрей очень любил своего кровного братика. — сказала Безрукова. — Мы вместе для него покупали подарки. После смерти сына я старалась вести себя достойно. Удержалась от многих вещей. Не стала, к примеру, пить, хотя могла сорваться. Не употребляла транквилизаторы. Знаю, что Андрею понравилось бы мое поведение».

К слову об алкоголе, в студии ток-шоу актриса пояснила, почему для нее это табу. По ее словам, в детстве на нее произвел большое впечатление собственный отец, который очень много пил. С тех пор у Ирины сформировалось категоричное отношение к спиртному. Знаменитость не понаслышке знает, как пагубная зависимость отражается на человеке.

Безрукова рассказала, что после развода родителей она практически не виделась со своим отцом, поскольку ее мать до последнего дня не могла простить ему вредную привычку. Даже когда женщина умерла, отец не пришел на похороны проститься. Однако актриса предположила, что ему просто не сказали о смерти бывшей жены.

Позже Борис Корчевников показал фрагмент программы «Разговор на сцене с Ириной Безруковой», гостем которой стал бывший муж Сергей Безруков. Тогда актриса вручила ему чистый лист со словами: «В жизни людей бывают моменты, когда их что-то тяготит. Когда им что-то мешает. Когда человек чувствует себя запертым в клетке. В клетке обстоятельств. Никогда не поздно начать жить с чистого листа».

По ее мнению, если человеку нужно, чтобы его отпустили туда, где ему, как он считает, лучше, то лучше отпустить.

«Любовь в этом и заключается. Его надо было отпустить, и я его отпустила», — заключила Безрукова.