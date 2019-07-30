«Паук в паутине», «Zомбилэнд 2» и другие трейлеры недели

«Паук в паутине» («Spider in the Web»); Эран Риклис

Обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Ганди» Бен Кингсли и обворожительная 54-летняя актриса Моника Беллучи снялись в последнем фильме израильского режиссера Эрана Риклиса «Паук в паутине». Также в официальном трейлере новой шпионской драмы появились актеры Макрам Хури, Филип Питерс и Итай Тиран. Главный герой ленты — один из лучших секретных агентов в мире Адерет, которого начальство посчитало слишком старым и отправило в вынужденную отставку. Чтобы доказать свою профпригодность, Адерет берется за распутывание секретной операции, выходит на след поставщика химического оружия и постепенно превращается из охотника в жертву, становясь тем самым «пауком в паутине». Фильм находится на стадии пост-продакшн, и дата его премьеры пока неизвестна.

«Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» («Zombieland: Double Tap»); Рубен Фляйшер. Премьера в России — 24 октября

Трейлер второй части фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» на этой неделе появился на Youtube-канале кинокомпании Sony Pictures. Действие ленты разворачивается в эпоху постапокалипсиса и рассказывает историю четырех людей, которых сыграли Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин и Эмма Стоун. Название фильма обусловлено тем, что по сюжету мир охвачен вирусом, который превращает все живое в зомби. Первая часть ленты вышла в 2009 году, а вторую фанаты увидят уже 18 октября 2019 года.

На Youtube-канале компании Quiver Distribution состоялась премьера официального трейлера триллера «Фанат», снятого фронтменом группы Limp Bizkit Фредом Дерстом. Эта лента стала третьим полнометражным фильмом музыканта. Картина с Джоном Траволтой в главной роли рассказывает о яром фанате, мечтающем получить автограф от своей любимой кинозвезды. После того, как поклонник узнает адрес своего кумира, его одержимость переходит на новый уровень и подвергает знаменитость большой опасности.

«Свет моей жизни» («Light of My Life»); Кейси Аффлек. Премьера в России — 22 августа

Премьера драмы «Свет моей жизни» прошла на Берлинском кинофестивале в начале этого года. В качестве сценариста, режиссера и исполнителя одной из главных ролей ленты выступил актер Кейси Аффлек. Действие фильма происходит в постапокалиптическом мире, в котором болезнь убила всех женщин. Главный герой картины — обеспокоенный отец, пытающийся спасти свою дочь от страшной участи. Судя по трейлеру, это медленная, тихая драма, основанная на диалогах, которые преломляются несколькими экшн-моментами. Вместе с Аффлеком в фильме сыграли Элизабет Мосс, Том Бауэр, Тимоти Уэббер, Хротгар Мэтьюз и Анна Пневски.

«Гемини» («Gemini Man»); Энг Ли. Премьера в России — 10 октября

Студия Paramount Pictures опубликовала второй трейлер фильма «Гемини» тайваньского режиссера Энга Ли, превосходящий первый ролик по количеству ярких моментов. Картина расскажет о стареющем наемном убийце, которого преследует таинственный молодой киллер, удивительным образом похожий на него самого. Главные роли в ленте исполнили Уилл Смит, Клайв Оуэйн, Мэри Элизабет Уинстед, Линда Эмонд, Ральф Браун и Теодора Миранн.

«Раскрашенная птица» («The Painted Bird»); Вацлав Мархоул

Компания Celluloid Dreams показала первый ролик драмы «Раскрашенная птица», которая войдет в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля этой осенью. Автором сценария и режиссером ленты стал чех Вацлав Мархул. Он перенес на экран историю из одноименного классического романа Ежи Косинского о молодом еврейском мальчике, который бродил по Восточной Европе во время Второй мировой войны. Черно-белый фильм представляет собой «воспоминание о дикой, первобытной Восточной Европе в кровавые времена конца Второй мировой войны». В актерский состав картины вошли Петр Котлар, Стеллан Скарсгард, Удо Киер, Харви Кейтель, Джулиан Сэндс, Лех Диблик, Алексей Кравченко, Петр Ванек и Барри Пеппер.

«Страшные истории для рассказа в темноте» («Scary Stories to Tell in the Dark»); Андре Овредал. Премьера в России — 8 августа

CBS Films представил очередной трейлер фильма ужасов Андре Овредала «Страшные истории для рассказа в темноте», продюсером которого выступил оскароносный Гильермо дель Торо. В новом ролике можно увидеть кадры нескольких жутких историй, на которых основан хоррор. Особое внимание в видео уделяется жуткому человекоподобному монстру по имени «Jangly Man». Вероятно, это последний полный трейлер перед премьерой фильма в кинотеатрах, которая состоится в начале августа.

«Гвен» («Gwen»); Уильям МакГрегор

На Youtube опубликован первый трейлер фольклорного фильма ужасов «Гвен», снятого в Великобритании. Премьера ленты прошла на кинофестивале в Торонто в прошлом году. Жуткие события хоррора разворачиваются на холмах Уэльса во времена промышленной революции. Главная героиня — молодая девушка по имени Гвен, которую играет Элеонора Уортингтон-Кокс. В отсутствие отца мать девушки сошла с ума, и загадочное зло начало овладевать ее домом. В фильме снялись Максин Пик Ричард Харрингтон, Кобна Холдбрук-Смит, Марк Льюис Джонс, Ричард Элфин и Гвион Глин.