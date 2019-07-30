Подогрела интригу: Лободу застукали на концерте Rammstein

Украинскую певицу Светлану Лободу заметили на концерте группы Rammstein, где исполнительница якобы прошла вместе со своей дочерью в ложу вокалиста и лидера коллектива Тиля Линдеманна, пишет Teleprogramma.pro. Сообщается, что после этого она вышла из-за кулис уже с охранником немецкой звезды. По словам очевидцев, на протяжении всего вечера ее также сопровождал менеджер Линдеманна, и в течение всего концерта в «Лужниках» Лобода не выпускала из рук телефона, на который снимала происходящее.

Перед концертом Лобода опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой она сидит, обернувшись в полотенце на унитазе и смотрит на обложку журнала с Линдеманном. В комментариях многие пользователи предположили, что певица соскучилась по своему коллеге, слухи о романе с которым обсуждаются в СМИ уже больше года.

Среди комментаторов оказалась также модель Светлана Бондарчук, которая пожаловалась на нехватку билетов.

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«Везет. А я не смогла попасть. Билетов не хватило», — написала она.

Сообщения о появлении Лободы на концерте Rammstein появились на фоне приезда Линдеманна в Киев — ряд изданий объяснили этот поступок появлением фотографий певицы с артистом балета Freedom Константином Гордиенко, а также публикацией в сториз исполнительницы видеоролика, на котором она целует Гордиенко в щеку.

О том, что Линдеманн приехал на Украину стало известно благодаря его совместной фотографии с Алексеем Потапенко, более известным как Потап из поп-дуэта «Потап и Настя».

«Ему сказали, что Светки нет дома?» — иронически прокомментировал появление в Киеве лидера Rammstein один из пользователей.

При этом. Незадолго до этих событий Лобода опубликовала в инстаграме свою совместную фотографию с дочерью Евангелиной. Изображение она сопроводила подписью, в которой рассказала, что они вдвоем едут на важное мероприятие. Поклонники обратили внимание на хэштег #поразамуж — он послужил поводом для нового витка слухов об ее отношениях с Линдеманном, которые возникли после посещения им фестиваля «Жара», который проходил в Баку и где он познакомился с украинской певицей.

Несмотря на попытки Лободы опровергнуть возникшие толки, слушатели продолжили обсуждать возможность романа между двумя артистами, а рождение в 2018 году дочери, которую она назвала Тильдой, только укрепило их во мнении, что двух исполнителей связывает нечто большее, чем дружба.

Сплетни подогрело интервью Лободы телеведущему Ивану Урганту, в ходе которого та призналась, что ее старшая дочь до последнего момента не знала о том, что ее мать снова беременна.

«Моя дочь узнала на восьмом месяце. Она все время говорила: «Мама, ты уже очень некрасиво выглядишь, ты очень сильно поправилась и тебе нужно что-то с этим делать». И когда я ела, она подходила и у меня забирала булочку: «Мама, тебе же на сцене выступать, посмотри, как у тебя вырос живот», — рассказала она.

Не обошли вниманием эти слухи и немецкие СМИ, которые посвятили свои публикации совместной фотографии Лободы и Линдеманна, опубликованной в ее инстаграме с подписью: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь».

Комментировать сообщения об их предполагаемом романе пришлось также и самому Линдеманну.

«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей, и я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — говорил он.

Во время своего визита в Москву лидер Rammstein вновь коснулся темы любви и признался, что разочаровался в ее поисках.

«Люди, которые ищут любовь, — глупцы. Любовь сама найдет каждого, хочет он этого или нет. Но самые прекрасные стихотворения посвящены страданиям от неразделенной любви», — сказал он.

Комментируя свои слова, он признался, что «не смог насладиться своей юностью в полной мере» из-за того, что рано стал отцом и несколько лет воспитывал двух дочерей.