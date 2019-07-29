Увела другая: Александр Петров ушел от Ирины Старшенбаум

Актер Александр Петров расстался с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум. Согласно сообщениям СМИ, ее место заняла молодая актриса Стася Милославская, она же, судя по всему, и стала причиной разрыва отношений, передает «Телепрограмма».

Знакомство пары состоялось на съемках фильма «Стрельцов», где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу. Отметим, что на тот момент они оба были в отношениях.

К слову, на днях завершился третий фестиваль нового российского кино Горький Fest в Нижнем Новгороде. Выступление звезды сериала «Полицейский с Рублевки» стало центральным событием мероприятия и собрало больше 12 тысяч зрителей.

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Представление «#зановородиться» — это моноспектакль, в котором Петров рассказывает о знакомстве с прекрасной незнакомкой в баре и внезапно проскочившей между ними искре. Главную героиню сыграла уже бывшая девушка актера Старшенбаум, однако она появляется лишь на огромном экране.

Расставание артистов является основной версией, почему Петров решил закрыть проект после того как отыграл финальный спектакль в Москве 23 июля. В прессе писали о том, что новая возлюбленная артиста втайне прилетела к нему в Нижний Новгород. Решив устроить сюрприз, Милославская после концерта появилась у него в гримерке. К машине молодые люди уже шли в обнимку, крепко держа друг друга за руки. Кроме того, еще в июне влюбленные обратили на себя внимание прессы, время от времени уединяясь на «Кинотавре» в Сочи. Петров тогда вел церемонию открытия, а Милославская представляла ленту «Бык», которая в итоге получила главный приз фестиваля.

Напомним, что пара Александра Петрова и Ирины Старшенбаум была одной из самых популярных в российском кинематографическом мире. Их отношения начались во время съемок фильма «Притяжение» Федора Бондарчука в 2016 году и продлились более двух лет. Сегодня Петрова можно назвать одним из самых признанных актеров своего поколения. Его новая возлюбленная Милославская тоже во всю набирает популярность. В марте этого года состоялась премьера комедийного сериала «90-е. Весело и громко» на СТС, где она исполнила главную женскую роль. Помимо этого актриса в настоящий момент задействована в нескольких других крупных проектах.

На днях журнал Forbes опубликовал список «40 самых успешных звезд России до 40 лет». Единственным актером театра и кино, которому удалось туда попасть, стал Петров. Его доходы за год составили $ 2,5 млн.

На днях стало также известно, что знаменитый российский телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт намерен развестись со своей супругой Татьяной Морозовой.

«Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа», — цитирует сотрудника пресс-службы Пресненского суда Москвы Лелц Кокаю РИА «Новости».

Пресс-секретарь добавила, что иск Ширвиндта будет рассматриваться в закрытом от общественного внимания режиме, как и другие подобные заявления.

Сам телеведущий признался, что уже много лет они с супругой не жили вместе, однако сохраняли официальный брак. Долгое время эта информация не афишировалась, поскольку Ширвиндту вообще не свойственна публичность в подобных вопросах, сообщает «Телепрограмма».

«Сенсации не получится, потому что мы с супругой расстались уже восемь лет назад. Мы в прекрасных отношениях, а сейчас просто технически разводимся. Я подал документы в суд, потому что жена не живет в Москве. Нам так удобнее. — сказал продюсер. — Почему именно сейчас, а не годом раньше или позже? Я нумерологией не занимался. Просто так вышло. Нужно было это сделать, и вот сейчас делаю. Я развожусь не чтобы сразу жениться, а чтобы расставить точки в старой истории».

Родившийся в семье народного артиста России Александра Ширвиндта и архитектора Натальи Белоусовой телеведущий в прошлом году отметил свой 60-летний юбилей.