«Король лев» и «Бойцовский клуб» 20 лет спустя

После более чем убедительного старта в отечественном прокате на прошлых выходных трехмерная версия диснеевской классики «Король лев» с легкостью продолжает удерживать лидерство. Минувший уикенд, прошедший без громких премьер, помог ему увеличить свои сборы в России на 441,2 млн рублей. Несмотря на смешанные отзывы зрителей и критиков, многие из которых скептически отнеслись к идее «реанимировать» любимый мультфильм с помощью реалистичного изображения африканской саванны, сборы картины в 13 раз обогнали результат ближайшего конкурента.

За неимением серьезных соперников финал четвертой фазы киновселенной Marvel Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома» четвертую неделю подряд продолжает оставаться на пьедестале. На прошедших выходных касса фантастической ленты, рассказывающей о новых приключениях Питера Паркера, пополнилась на 34 млн рублей.

Лучший результат среди новинок недели показала картина «Видок: Охотник на призраков» с Венсаном Касселем, рассказывающая мифологизированную историю жизни реального сыщика, работавшего в Париже в XIX веке. Собранных 19,3 млн рублей хватило ремейку французского исторического триллера 2001 года с Жераром Депардье в главной роли для третьего места в рейтинге.

В третий российский уикенд фильм Люка Бессона «Анна» собрал 14,8 млн рублей. Действие ленты происходит в конце 1980-х и рассказывает о русской шпионке, маскирующейся под модель. Главную роль в фильме сыграла уроженка Магадана и российская супермодель Саша Лусс, чью фотографию Бессон несколько лет назад увидел в журнале и пригласил на роль второго плана в своем фантастическом боевике «Валериан и город тысячи планет». Молодого человека Анны сыграл популярный российский актер Александр Петров.

Триллер Ари Астера «Солнцестояние» в свои вторые выходные опустился с четвертого места на пятое, собрав 10,3 млн рублей. Героями ленты стали американские тинейджеры, которые отправились в путешествие по Европе во время летнего отпуска. Когда молодые люди забрели в шведскую деревню и присоединились к празднованию национального фестиваля, оказалось, что мероприятие связано с языческим культом.

На этой неделе зрители снова смогли увидеть на большом экране легендарный «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. После первого уикенда проката юбилейный запуск хита 1999 года собрал в кинотеатрах 8,8 млн рублей.

Фильм Дэвида Махмуди «До скорой встречи» привлек внимание россиян, следивших за Чемпионатом мира по футболу, и в премьерный российский уикенд собрал 8,8 млн рублей. По сюжету, игрок из США с мировым именем незадолго до мундиаля получает травму, из-за которой под вопрос ставится вся его дальнейшая спортивная карьера. Для того, чтобы переосмыслить свое предназначение и понять место в жизни, он отправляется в Санкт-Петербург, где встречает девушку, которая навсегда изменить его жизнь.

Еще одна премьера минувшего уикенда — шестая часть главной танцевальной франшизы «Шаг вперед 6: Год танцев», чьи авторы перенеси действие фильма в Пекин. Новая часть фильма, в которой герои разных национальностей сражаются за титул лучшего танцора на Земле, стартовал в России с 7,8 млн рублей.

В четвертые выходные проката южнокорейская драма «Паразиты» собрала 6,1 млн рублей. Лента режиссера Пона Чжуна Хо, получившая в этом году «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля, рассказывает о бедной семье, которая устраивается на работу к богачам.

Четвертая часть мультфильма «История игрушек» в свои шестые выходные опустилась на десятое место рейтинга, заработав 5,9 млн рублей. Согласно ее сюжету, взаимоотношения игрушек и детей завершаются, и в жизни Вуди, Базз и их друзей начинаются новые приключения.