«Вспыхнула искра»: Шейк заподозрили в романе с экс-мужем Энистон

После расставания с актером Брэдли Купером российская супермодель Ирина Шейк вступила в близкие отношения со звездой телесериала «Оставленные» Джастином Теру. В 2017 году он развелся с главной блондинкой Голливуда Дженнифер Энистон после двух лет брака. Согласно источнику Daily Mail, Шейк и Теру уже два раза выходили в свет в обществе друг друга, не стесняясь обоюдной привязанности.

«Она сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они встречались дважды на прошлой неделе за ужином, и потом она сказала, что между ними вспыхнула невидимая связь и искра», — сообщил инсайдер.

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О расставании Шейк и Купера стало известно в начале июля, когда супермодель покинула нью-йоркский таунхаус актера. После четырех лет отношений у пары осталась двухлетняя дочь Леа де Сьен Шейк Купер. В прессе сообщалось, что причиной завершения романа звездной пары стало сближение актера с певицей Леди Гагой после совместной работы над фильмом «Звезда родилась». Во время подготовки своего дебютного режиссерского проекта Купер якобы проникся Гагой и пригласил ее переехать в свой дом. Позже некоторые СМИ писали, что певица уже начала вносить изменения в интерьер нового жилища, обустраивая его на свой вкус.

В то же время авторитетный источник TMZ заявил, что Шейк и Купер «больше не вместе, а объявление о том, что они разошлись, может последовать или не последовать». Это выглядело убедительно, потому что бывшие возлюбленные неоднократно говорили, что не любят афишировать свою личную жизнь.

«У меня много друзей, которые публично демонстрируют свою личную жизнь в инстаграме или других социальных сетях. Я восхищаюсь этим и считаю, что это здорово, но все же это личный выбор каждого», — признавалась Шейк.

По словам модели, для ее работы необходима активность в соцсетях, но она не выносит на всеобщее обозрение частные фотографии своей семьи.

Российские поклонники Шейк выразили солидарность соотечественнице, написав в инстаграме Гаги огромное количество комментариев на русском языке.

Со временем этот «флэшмоб» дошел до абсурда, и россияне просто начали переписываться в аккаунте звезды, публикуя рандомные сообщения — рецепты блюд, советы, объявления, анекдоты и прочее.

Заметив популярность запущенной на странице знаменитости «акции», к ней присоединились многие звезды российского шоу-бизнеса. Одним из самым активных комментаторов оказался солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков, веселивший соотечественников своими шутками.

«Друзья, как по-английски будет «Чужие губы тебя ласкают»? Хочу, чтобы Ирина спела Брэдли на следующем концерте», — написал певец.

В комментариях под другой записью Гаги он «интересовался» стоимостью гаража на станции Бирюлево-Товарное.

На фоне слухов вокруг расставания звездной пары народная артистка России Ирина Аллегрова опубликовала в инстаграме видеоролик, в котором она исполняет свою знаменитую песню «Угонщица». Подписчики звезды посчитали, что таким образом она поддерживает Шейк, у которой Гага «угнала» Купера.

Через пару недель после расставания модель попала на снимки папарацци в компании мужчины. Россиянку сфотографировали в нью-йоркском парке, когда она гуляла с дочерью и обнималась с креативным директором британского Vogue Алеком Максвеллом. Многие СМИ тут же приписали им роман, не разобравшись в ориентации журналиста, который является первым в истории открытым геем на позиции главреда глянцевого журнала. Поэтому Максвелл и Шейк могут быть не более чем добрыми друзьями.

По информации источников TMZ, связанных с бывшей парой, права на воспитание ребенка останутся у обоих родителей. Согласно имеющейся информации, они договорились жить в одном городе и уделять дочери равное внимание, находя компромиссы во время изменений рабочего графика. В качестве постоянного места жительства бывшие возлюбленные выбрали Нью-Йорк — в октябре 2018 года они купили там дом. Также Купер и Шейк имеют недвижимость в Лос-Анджелесе.

Источник утверждает, что знаменитости не заключали официальное письменное соглашение об опеке над дочерью, потому что они друг другу доверяют и не нуждаются в бумажных договорах.