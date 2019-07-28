Рекорда не хватило: Тарантино проиграл «Королю Льву»

Лидером американского уикенда за 26-28 июля стал ремейк культового мультфильма «Король Лев» от Disney. В свои вторые выходные в США лента Джона Фавро заработала $75,5 млн, показав падение аж на 60,6% (больше, чем ожидалось). Таким образом, после лучшего дебюта среди всех «диснеевских» ремейков в истории проект стал лидером антирейтинга по процентному снижению сборов во вторые выходные (опять же — среди себе подобных). На международном уровне фильм собрал в последние выходные месяца $142,8 млн, благодаря чему его общая касса (за столь маленький срок) приблизилась к 1 млрд — до преодоления психологической отметки «Королю Льву» осталось выручить всего 37 млн. Картина, к слову, еще не стартовала на некоторых достаточно крупных рынках, включая итальянский и японский.

На второй строчке расположилась главная премьера этой недели (подчеркнем — американской недели, ведь в России проект выйдет только в августе), а именно новая лента легендарного Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде». В свой первый уикенд блокбастер, имеющий просто безумный по именам актерский состав (Марго Робби, Майя Хоук, Остин Батлер, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Курт Рассел, Эмиль Хирш, Майкл Мэдсен и многие другие) и любопытный сюжет (действи фильма разворачиваются параллельно с убийством актрисы Шэрон Тейт членами секты Чарльза Мэнсона), заработал на домашнем рынке $40,35 млн. Интересно, что для самого режиссера это дебют стал лучшим в карьере, превзойдя результаты «Бесславных ублюдков» (там, кстати, тоже был Питт), которые в 2009 году начали с $38 млн. Еще один примечательный факт заключается в том, что «Однажды... в Голливуде» — первая большая работа постановщика, участие в которой не принимал продюсер Харви Вайнштейн, сравнительно недавно обвиненный в харассменте.

Замкнул первую тройку супергеройский блокбастер «Человек-паук: Вдали от дома», которому четвертый американский уикенд принес $12,2 млн. В общей сложности лента о Питере Паркере собрала к настоящему моменту со всего мира чуть более $1 млрд — ранее ни одному из фильмов о «дружелюбном соседе» этого не удавалось.

Четвертым стал финал культовой франшизы «История игрушек», который продолжает уверенно располагаться в топ-5 бокс-офиса США и на своей шестой неделе: 26-28 июля пополнили казну мультфильма на $9,9 млн, доведя суммарную американскую кассу до $396 млн. Анимационная картина, к слову, до сих пор имеет (пусть и небольшие) шансы на преодоление отметки в $1 млрд мировых сборов — для этого ленте нужно заработать еще 82 млн.

Пятое место досталось картине французского режиссера Александра Ажа «Капкан», упавшей всего на 34,4% на третьих выходных, — $4 млн.

Строчкой ниже финишировало творение британского постановщика Дэнни Бойла «Вчера» («Yesterday»)/b>, рассказывающее о человеке, который попадает в аварию и оказывается в альтернативной вселенной, где группа The Beatles не существовала никогда, — $3 млн за пятые выходные.

На седьмой позиции свое временное пристанище нашел еще один ремейк студии Disney — «Аладдин» британского режиссера Гая Ричи. Главный старичок топ-10 (уже десятые выходные!) собрал $2,8 млн, в том числе и благодаря чему стал очередным фильмом, заработавшим в мире более 1 млрд.

Наконец, замкнули десятку сильнейших криминальная комедия «Али, рули!»,

ужастик «Проклятие Аннабель 3» и...

драма «Прощание». Выручили они за минувший уикенд соответственно $1,7 млн (третья неделя), 1,56 млн (пятая неделя) и 1,55 млн (третья неделя).