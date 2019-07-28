Вечный рекорд близко: как рэпер покорил чарт Billboard

Суперхит американского рэпера Lil Nas X «Old Town Road», записанный при участии кантри-певца Билли Рэя Сайруса, вот уже 16 недель лидирует в чарте «Топ-100 песен» Billboard. Если композиция удержит первую строчку еще и на следующей неделе, то побьет казавшееся вечным достижение 24-летней давности и станет абсолютным рекордсменом рейтинга.

На данный момент «Old Town Road» делит лидерство в чарте с двумя треками (что важно, не рэп-жанра) — «One Sweet Day» (1995) Мэрайи Кэри и Boyz II Men, а также «Despacito» (2-17) Луиса Фонси, Дэдди Янки и Джастина Бибера.

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Lil Nas X — одно из главных открытий этого года. Настоящее имя рэпера, родившегося в американской Джорджии 9 апреля 1999-го, — Монтеро Ламар Хилл. В отличие от многих других западных хип-хоп-исполнителей, Lil Nas X начинал с классической музыки: во время обучения в четвертом классе будущая суперзвезда начал играть на трубе, позднее он занимал пост председателя оркестра средней школы (к слову, выпустился из нее юноша только в 2017-м). По словам самого рэпера, он долгое время не мог определиться с направленностью своего творчества: в частности, до хип-хоп карьеры музыкант пытался прославиться за счет короткометражных видео в социальных сетях и видеохостингах, а также был создателем и администратором фан-страницы Ники Минаж в твиттере.

Рэп-музыкой Хилл начал всерьез заниматься лишь в 2018-м, когда учился в колледже. В июле того же года артист представил свой первый релиз — микстейп «Nasarati». Поворотным днем для карьеры музыканта стало 3 декабря 2018 года, когда он выпустил ту самую «Old Town Road», которая мгновенно добилась «вирусной» популярности — во многом благодаря мему «Yeehaw Challenge» в известном интернет-приложении коротких видео. Композиция дебютировала на 83 строчке в чарте Billboard, а уже вскоре заняла там лидерство. В апреле 2019 года артист также побил рекорд своего коллеги Дрейка, добившись наибольшего числа потоков в США за одну неделю (143 млн). Летом этого года рэпер представил свой дебютный мини-альбом «7», который лишь укрепил популярность исполнителя.

Примечательно, что на пластинке музыканта содержались некоторые намеки на его нетрадиционную сексуальную ориентацию — и уже вскоре артист совершил каминг-аут.

«Кто-то из вас уже знает, кому-то и вовсе до этого нет дела, а кто-то перестанет слушать мою музыку», — подчеркнул Lil Nas X в рамках своего признания.

Пожалуй, самый очевидный намек на собственную ориентацию Хилл спрятал в треке «C7osure», в котором звучат следующие строчки: «Я не хочу больше играть на публику. Я просто должен позволить себе расти. Больше никакого красного цвета, только лишь зеленый. Пакую прошлое в рюкзак и будь, что будет. Это то, что я должен сделать и о чем я не пожалею в старости».

Ранее стало известно об участии команды президента США Дональда Трампа в кампании по освобождению американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) из шведской тюрьмы. Согласно СМИ, политик изначально верил в невиновность хип-хоп-звезды и несправедливость предъявленного ему обвинения.

A$AP Rocky был задержан в Стокгольме в начале июля за нападение, произошедшее несколькими днями ранее. В ролике, снятом на месте событий, видно, как рэпер и представители его команды избивают неизвестного. После появления этого материала в соцсетях рэпер заверил своих поклонников, что невиновен, переложив всю ответственность на молодых людей, которые якобы преследовали его.

«Мы их не знали, и мы не хотели проблем. Они следовали за нами четыре квартала» — отметил артист, подчеркнув, что преследователи также неподобающе вели себя по отношению к девушкам.

В качестве доказательства A$AP Rocky запостил два видео, которые представили совершенную иную картину произошедшего. Впрочем, по информации СМИ, шведские правоохранители считают данные ролики смонтированными и продолжают держать артиста под стражей вплоть до выяснения всех обстоятельств инцидента и суда — даже несмотря на негативную реакцию всего американского рэп-сообщества.