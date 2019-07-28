Признание Америки: интервью с Путиным номинировали на «Эмми»

Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»

Интервью президента России Владимир Путина американскому Fox News претендует на получение премии «Эмми». Это первая номинация на главную телевизионную премию США в истории канала.

Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию «Эмми». Об этом сообщается на официальном сайте награды.

Автором интервью с главой РФ, которое состоялось в Хельсинки летом 2018 года по окончании американо-российского саммита, выступил журналист Крис Уоллес. Отмечается, что беседа с Путиным претендует на получении награды в номинации «Выдающееся интервью в прямом эфире», где в общей сложности представлены шесть конкурсантов.

Для Fox News это первая номинации на «Эмми». Объявление лауреатов премии состоится 24 сентября в Нью-Йорке.

В прошлогоднем разговоре с Уоллесом Путин, в частности, отметил, что тогдашний саммит в Финляндии воспринимался Россией и США по-разному из-за внутриполитических разногласий между Республиканской и Демократической партиями. Вместе с тем президент тогда призвал не делать отношения между Москвой и Вашингтоном «заложником внутриполитической борьбы США». Согласно Путину, ему абсолютно неинтересны «внутриполитические игры», которые связаны с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о якобы «российском вмешательстве» в выборы президента Штатов в 2016 году.

Любопытно, что вскоре после интервью с отечественным лидером Уоллес принял решение провести отпуск на территории России. По информации The New York Times, в путешествие журналист отправился вместе со своей супругой. Комментируя поездку в Россию, Крис среди прочего признался, что у него практически «не было сомнений» насчет того, где проводить отпуск. «Я подумал, а почему бы и нет?» — ответил он на вопрос о том, как именно принимал данное решение. В ходе поездки журналист посетил Санкт-Петербург и Москву, причем самого интервьюера, согласно прессе, несколько раз даже узнавали прохожие на улицах. Говоря об отпуске в России, Уоллес отметил, что у него и его жены не было «ни единого признака каких-то неприятностей или вроде того».

Исходя из данных американской социологической компании Nielsen, интервью Путина Уоллесу в прямом эфире посмотрели 3,2 млн зрителей в США. При этом аналогичная беседа Fox News с главой Штатов Дональдом Трампом привлекла внимание 3,9 млн американцев. Оба показателя стали рекордными в день трансляции интервью на телевидении страны.

Добавим, что этим летом американский режиссер Оливер Стоун представил фильм о событиях последних лет на Украине. Специально для этой ленты Путин прокомментировал инцидент, произошедший в ноябре 2018 года, когда три украинских корабля были задержаны российской стороной при пересечении границ в Керченском проливе.

«Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — цитирует отрывок из интервью Путина Первый канал.

Сам Стоун, в свою очередь, подчеркнул, что Украина была «гораздо мощнее» во время партнерства с Россией. Он также признался, что данная мысль стала одним из основных посылов, «которые можно увидеть и услышать в этом фильме». «Половина украинцев протестуют, они не согласны с той политикой, которую проводит украинское правительство, и с тем мифом, что от Запада украинцы якобы получат гораздо лучшую жизнь», — заявил кинематографист.

В то же время режиссер ленты Игорь Лопатенок подчеркнул, что главная цель, которая двигала им и Стоуном как создателями картины, заключалась в прекращении боевых действий на Украине. «Наша главная цель — это остановить войну. Конечно, мы хотим помочь людям понять что-то, что сможет изменить их мнение и поможет принять решение, которое приведет к миру, потому что мы против этой войны», — пояснил он.