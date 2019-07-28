Признание Америки: интервью с Путиным номинировали на «Эмми»

Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию «Эмми». Об этом сообщается на официальном сайте награды.

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Автором интервью с главой РФ, которое состоялось в Хельсинки летом 2018 года по окончании американо-российского саммита, выступил журналист Крис Уоллес. Отмечается, что беседа с Путиным претендует на получении награды в номинации «Выдающееся интервью в прямом эфире», где в общей сложности представлены шесть конкурсантов.

Для Fox News это первая номинации на «Эмми». Объявление лауреатов премии состоится 24 сентября в Нью-Йорке.

В прошлогоднем разговоре с Уоллесом Путин, в частности, отметил, что тогдашний саммит в Финляндии воспринимался Россией и США по-разному из-за внутриполитических разногласий между Республиканской и Демократической партиями. Вместе с тем президент тогда призвал не делать отношения между Москвой и Вашингтоном «заложником внутриполитической борьбы США». Согласно Путину, ему абсолютно неинтересны «внутриполитические игры», которые связаны с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о якобы «российском вмешательстве» в выборы президента Штатов в 2016 году.

Любопытно, что вскоре после интервью с отечественным лидером Уоллес принял решение провести отпуск на территории России. По информации The New York Times, в путешествие журналист отправился вместе со своей супругой. Комментируя поездку в Россию, Крис среди прочего признался, что у него практически «не было сомнений» насчет того, где проводить отпуск. «Я подумал, а почему бы и нет?» — ответил он на вопрос о том, как именно принимал данное решение. В ходе поездки журналист посетил Санкт-Петербург и Москву, причем самого интервьюера, согласно прессе, несколько раз даже узнавали прохожие на улицах. Говоря об отпуске в России, Уоллес отметил, что у него и его жены не было «ни единого признака каких-то неприятностей или вроде того».

Исходя из данных американской социологической компании Nielsen, интервью Путина Уоллесу в прямом эфире посмотрели 3,2 млн зрителей в США. При этом аналогичная беседа Fox News с главой Штатов Дональдом Трампом привлекла внимание 3,9 млн американцев. Оба показателя стали рекордными в день трансляции интервью на телевидении страны.

Добавим, что этим летом американский режиссер Оливер Стоун представил фильм о событиях последних лет на Украине. Специально для этой ленты Путин прокомментировал инцидент, произошедший в ноябре 2018 года, когда три украинских корабля были задержаны российской стороной при пересечении границ в Керченском проливе.

«Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — цитирует отрывок из интервью Путина Первый канал.

Сам Стоун, в свою очередь, подчеркнул, что Украина была «гораздо мощнее» во время партнерства с Россией. Он также признался, что данная мысль стала одним из основных посылов, «которые можно увидеть и услышать в этом фильме». «Половина украинцев протестуют, они не согласны с той политикой, которую проводит украинское правительство, и с тем мифом, что от Запада украинцы якобы получат гораздо лучшую жизнь», — заявил кинематографист.

В то же время режиссер ленты Игорь Лопатенок подчеркнул, что главная цель, которая двигала им и Стоуном как создателями картины, заключалась в прекращении боевых действий на Украине. «Наша главная цель — это остановить войну. Конечно, мы хотим помочь людям понять что-то, что сможет изменить их мнение и поможет принять решение, которое приведет к миру, потому что мы против этой войны», — пояснил он.