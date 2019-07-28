«С тех пор я его и не видел»: сын Алибасова сбежал с 20 млн

Продюсер Бари Алибасов заявил, что его сын сбежал после выздоровления артиста и с тех пор не виделся с отцом. По словам основателя группы «На-на», наследник также забрал с собой 20 млн рублей, заработанных в ходе пиар-компании после отравления чистящим средством в начале июня этого года.

«Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! — приводит его слова «7 дней». — А он просто исчез. С тех пор я его и не видел».

Алибасов подчеркнул, что с самого начала инцидента с отравлением его сын исходил из корыстных целей.

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«Да черт с ним. Молодые, они на всем хотят зарабатывать. Отец при смерти, а для него это пиар», — посетовал композитор.

Отвечая на вопрос о своем самочувствии, Алибасов заверил, что его организм постепенно восстанавливается. «Дышу хорошо, ровно, ем регулярно, сытно. Пью только воду. Я похудел на 20 килограммов за неделю. За 7 дней, пока я был в коме. Не ел, не пил и не дышал», — поведал он.

72-летний музыкант также поблагодарил свою жену — народную артистку России Лидию Федосееву-Шукшину — за оказанную во время реабилитации поддержку.

«Врачи вообще сказали, что я не приду в сознание, если у меня в руках было что-то живое. И Лида Шукшина семь дней с девяти утра до девяти вечера держала мою руку, чтобы, когда я очнулся, я сразу почувствовал живое тепло», — признался Алибасов.

В заключение артист в очередной раз опроверг слухи о том, что ситуация с отравлением была фейком и пиаром. Кроме того, он обратился к актеру Станиславу Садальскому, который раскритиковал Алибасова за его интервью телеведущему Андрею Малахову сразу после выписки из реанимации. В своем инстаграме шоумен намекнул, что тому не хватило актерских навыков для убедительной «игры».

«Я не хочу упоминать фамилию Садальский и говорить о нем. Это его больные фантазии. Я имел несчастье дружить с ним. Человек больной. Слава богу, его стало меньше. Раньше он один исполнял роль придурка, поэтому был популярен и востребован. Сейчас их стало так много», — прокомментировал Алибасов.

На днях пресс-секретарь композитора Вадим Горжанкин рассказал об ухудшении состояния его здоровья: врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского обнаружили у Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см, тогда как в начале июля диагностика показала сужение до 0,8 см. Вместе с тем у него был выявлен эзофагит, гастрит, дуоденит и дуодено-гастральный рефлюкс. Все это якобы последствия химического ожога пищевода после отравления чистящим средством для труб.

«По причине серьезного сужения пищевода артист может принимать пищу исключительно в жидком виде. Даже таблетки приходится дробить на части, чтобы они не застряли при приеме. Бари Каримович сильно похудел», — цитирует его «Дни.Ру».

По его словам, состояние Алибасова ухудшилось настолько, что в настоящий момент невозможно осуществить хирургическое вмешательство.

«Алибасову оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Не исключено проведение операции на пищеводе. Все зависит от дальнейшей динамики», — подытожил Горжанкин.

В начале июня СМИ писали о том, что Алибасов перепутал жидкость для промывки труб «Крот» с соком и выпил ее, после чего был экстренно госпитализирован.

После нескольких дней в больнице продюсера ввели в состояние искусственной комы, однако достаточно скоро он пришел в себя и был выписан. Стремительность развития событий и расхождения в показаниях артиста и его сына многим показались подозрительными. Чтобы развеять все слухи, Алибасов принял участие в программе «На самом деле» Дмитрия Шепелева, где прошел проверку на полиграфе. Когда эксперты уличили его во лжи, он разразился гневной речью, заявив, что нет никаких оснований доверять результатам проверки на этом приборе, поскольку его достоверность не доказана.

Кроме того, в одном из выпусков передачи Шепелев обнародовал скриншоты переписки, которая якобы состоялась между помощником музыканта Сергеем Моцарем и его лечащим врачом. Сообщалось, что разговор велся за месяц до случившегося с Алибасовым несчастья. Согласно ей, участники беседы пытались найти наиболее подходящий повод для госпитализации продюсера.