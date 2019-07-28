Ноты раздора: почему Бах дрался с музыкантами

Будущее Иоганна Себастьяна Баха было предопределено с самого детства. Композитор родился 31 марта 1685 года в семье придворного музыканта Иоганна Амвросия Баха, именно под его руководством он освоил игру на скрипке и клавесине. Кроме того, все Бахи на протяжении трех столетий, начиная с XVI в., были профессиональными музыкантами в Германии — флейтистами, трубачами, органистами и скрипачами.

Когда будущему композитору исполнилось девять лет, умерла его мать, а через год — и отец. Воспитание мальчика взял на себя его старший брат Иоганн Кристоф, служивший органистом. В 1700-1703 годах Бах поступил в школу церковных певчих в Люнебурге, параллельно с этим обучаясь игре на органе и клавире.

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Одного исполнения юноше становилось мало и, по воспоминаниям современников, Бах не упускал возможности изучать новые произведения. Согласно одной из легенд, несмотря на запрет брата, однажды музыкант все же выкрал из его запертого шкафа нотную тетрадь с сочинениями знаменитых композиторов. По ночам он тайком переписывал ее, а когда работа была почти завершена, Иоганн Кристоф отнял ноты. Считается, что именно эти бессонные ночи в дальнейшем пагубно сказались на зрении композитора.

В 1707 году Бах поступил на службу в Мюльхаузене на должность органиста в церкви св. Власия. Здесь он сочинил свои первые кантаты. Через год, в 1708-м, удача еще больше улыбнулась мастеру, и он стал придворным органистом и композитором у герцога Веймарского в Веймаре. С этого начался творческий путь Баха — он создал многочисленные хоральные прелюдии, органную токкату и фугу ре-минор для органа.

В 1723 году Бах переехал в Лейпциг, где и прожил до конца жизни. Он работал кантором в церкви святого Фомы, а также руководил студенческой «Музыкальной коллегией», где прославился не только своим талантом, но и буйным характером. Получив должность преподавателя, Бах вскоре понял, что большинство музыкантов были старше него. Кроме того, все они играли на своих инструментах совсем не так хорошо, как считали. Разочарованный неумелостью своих учеников, Иоганн Себастьян часто оскорблял их. Естественно, такое поведение учителя мало кому нравилось: однажды композитор чуть не подрался с органистом Генрихом Гайерсбахом за то, что назвал его «фаготистом-пискуном». С тех пор Бах носил с собой кинжал, чтобы защищаться от музыкантов, которых он всячески задирал.

Справедливости ради, в конфликтные ситуации Иоганн Себастьян попадал действительно нередко — и подавляющее большинство из них были связаны именно с его деятельностью. Так, согласно легенде, однажды Бах настолько сильно разозлился на одного из своих учеников, что травмировал тому ухо, едва не оторвав его. Вместе с тем каких-то серьезных последствий за подобное поведение гений не нес: от реальных проблем с законом педагога спасали его статус и (в первую очередь) нравы той эпохи.

Лейпцигский период стал вершиной творческого пути композитора. В то время он сочинил свои монументальные произведения, в том числе сборник клавирных пьес «Хорошо темперированный клавир», состоящий из 24 прелюдий и фуг, написанных во всех тональностях. В 1747 году Бах написал цикл пьес «Музыкальные приношения», посвященный прусскому королю Фридриху II.

Под старость Бах почти ослеп. Музыку под диктовку композитора записывал его зять. Ситуацию усугубили две операции, сделанные на глазах, которые в итоге привели к полной слепоте. После второй из них — 18 июля 1750 года — он ненадолго прозрел, но уже вечером с ним случился сильный удар. Через десять дней, 28 июля, Бах скончался. Его последним произведением стала композиция «Пред Троном твоим предстаю».

Музыкант был похоронен на кладбище у церкви Святого Иоанна. Из-за отсутствия памятника его могила вскоре была затеряна. В 1894 году останки были найдены и перезахоронены в каменном саркофаге в церкви Святого Иоанна.

До последних дней Бах сочинял музыку — духовную и светскую, написанную в разных жанрах и национальных школах. В его наследие вошли 1000 произведений, но при жизни было издано только одно — праздничная кантата «Господь — мой царь».

Бах пользовался популярностью у современников, но после смерти его имя и музыка были забыты: барочный стиль композитора считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Небывалый интерес к творчеству композитора возник лишь в конце 1820-х годов.

Из забвения «Страсти по Матфею» Баха вывел в 1829 году начинающий немецкий композитор Феликс Мендельсон, известный многим благодаря своему свадебному маршу. В 1850-м было создано Баховское общество, которое занималось публикацией рукописью творца. В дальнейшем музыка мастера оказала влияние на многих известных композиторов, ставших классиками — Моцарта, Бетховена, Шопена.

Бах был дважды женат. В 1707 году 27-летний композитор вступил в брак со своей 13-летней кузиной Марией Барбарой. Спустя год после ее смерти в 1720 году он женился на Анне Магдалене Вилькен. У композитора было 20 детей, но только девять из них пережили отца.