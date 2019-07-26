Увезли перевязанной: Аниту Цой забрала скорая помощь

Российскую певицу и телеведущую Аниту Цой увезли на скорой помощи с музыкального фестиваля «Жара», который проходит в столице Азербайджана с 25 по 28 июля. По данным Telegram-канала Super, это случилось во время выступления Григория Лепса.

«Не успел начаться концерт в Баку, как после пары песен Лепса к звездному «випу» подъехала «скорая», — сообщает издание.

Отмечается, что Цой подняли «с пола» и на носилках вынесли в машину. При этом в сети появилась фотография, на которой артистка сидит в карете скорой помощи с перевязанной ногой. Как именно исполнительница получила травму, пока остается неизвестным. По информации, в момент госпитализации директор звезды снимал происходящее на телефон.

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Как отмечает News.Ru, прибывшие на концертную площадку медики оказали Цой первую необходимую помощь, после чего увезли в местную больницу в Баку.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в своем инстаграме возмутился тем, что российские артисты, в том числе Анита Цой, не поддержали его идею бойкотировать Грузию на фоне обострения российско-грузинских отношений. По его словам, ему стыдно за тех, кто оправдывается любовью к грузинской кухне.

«И после этого вы стоите в очереди в Кремле за наградами от президента? Группа «Ласковый май», в отличие от вас, никаких наград никогда не ждала и в очередь за ними не выстраивалась, — выразил негодование он. — Анита Цой вспомнила грузинскую кухню: «Я не могу от нее отказаться». Лещенко от гонорара не может отказаться».

В октябре прошлого года певицу экстренно доставили из станицы Старощербиновской в Краснодар на медицинском вертолете. Тогда директор Цой Дмитрий Бушуев сообщил, что причиной госпитализации могли стать острые боли в пояснице. Врачи связали это обострение с воспалительным процессом во внутренних органах.

По данным СМИ, сразу после концерта состояние Цой ухудшилось, и организаторы тура были вынуждены вызвать «скорую помощь».

Анита Цой родилась в 1971 году в семье иммигрантов из Кореи, ее настоящее имя — Анна Сергеевна Ким. Ее дедушка переехал в Советскую Россию еще в 1921 году, а в 1937 году был депортирован в Узбекистан, где стал председателем колхоза. Мать певицы была кандидатом химических наук. Родители развелись, когда Анне было два года.

Она окончила юридический факультет МГУ, школу по классу скрипки и фортепиано, а также эстрадный факультет Российской академии театрального искусства по классу вокала и факультет педагогики и психологии дошкольного воспитания МГЗПИ.

Музыкальная карьера Цой началась в 1986 году. В 1990—1993 годах солировала в Хоре Корейской пресвитерианской церкви «Поющие ангелы». Поступила на «Вокальное отделение» ГИТИСа и начала зарабатывать деньги для записи своего дебютного альбома. Первый сольный альбом «Полет» вокалистка выпустила в 1997 году.

За годы на сцене Цой не раз меняла свой музыкальный стиль и имидж. Сначала она выступала в рок-стиле, позже обратилась к ритм-энд-блюзу, позднее стала петь в стиле поп-рок.

«Я всегда считала себя русской на сто процентов, а почему-то мне все время тыкали в школе, в детском саду, даже в очереди за колбасой — моей национальностью, обзывались», — рассказывала в одном из интервью Анита. По ее словам, она — большая поклонница песен Виктора Цоя, и его творчество ее сильно вдохновляет.

Сейчас в ее коллекции наград несколько «Золотых граммофонов», певица регулярно участвует в музыкальных шоу на телевидении и в благотворительных программах. В ее дискографии — семь студийных альбомов; в 2015-м она выпустила очередной — «Без вещей».

Акции протеста прошли в Тбилиси 20 июня. По данным СМИ, причиной тому стал инцидент с участием депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, прилетевшего в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвало то, что он занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке.