Большой под гнетом? Цискаридзе обвинил Волочкову в захвате власти

Российский артист балета Российский артист балета Николай Цискаридзе рассказал подробности становления карьеры своей коллеги Анастасии Волочковой. По словам бывшего солиста Большого театра, именно он в 1998 году подсказал ей, куда обратиться, чтобы попасть на главную сцену страны.

«А потом у Насти появились богатые покровители и с ней стало сложно договариваться. Она стала «директором» театра», — сказал Цискаридзе в одном из интервью, фрагмент которого был продемонстрирован в телепрограмме «Судьба человека».

По словам народного артиста РФ, молодая прима стала принимать решения о том, кого ставить в спектакли, а кого убирать.

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«При этом порой она просто двигала людей и исполняла их партии», — приводит его слова «Телепрограмма».

Присутствовавшая в студии ток-шоу Волочкова, в свою очередь, отметила, что ее коллега лукавил. Она заверила, что никогда не поступала так подло и не пыталась никому диктовать свои условия. Она также вспомнила о том, что в Большом театре «началась травля» и поползли слухи, что «партнеры не могут ее поднять» из-за комплекции.

Кроме того, в ходе передачи Волочкова рассказала, что стало причиной расставания со знаменитым балеруном и народным артистом России Фарухом Рузиматовым. По словам знаменитости, ее собственная мать не дала ей построить отношения с любимым человеком.

«Мама говорила, что я буду встречаться с Фарухом только через ее труп. Она утверждала, что сначала я должна была сделать карьеру, стать самодостаточным человеком. Но мне хотелось любви», — рассказала танцовщица.

Когда начался их с Рузиматовым роман Волочковой было около 20 лет. Балерина призналась, что тогда между ними вспыхнули очень сильные чувства. Однако ее родительница была непреклонна и делала все возможное, чтобы не позволить этим отношениям выжить. В частности, она могла надолго уйти из дома, чтобы показать насколько она серьезно настроена.

Волочкова рассказала, что в эти периоды ее терзали приступы панического страха за мать, которая, казалось, готова была пойти на что угодно, лишь бы не допустить счастья дочери. Так, в конце концов эти манипуляции возымели действие и отношения молодых людей постепенно прекратились.

«В какой-то момент я поняла, что нам с ним не по пути и все ему сказала. Несмотря на это, мы до сих пор большие друзья. Да и мама после нашего расставания наладила отношения с Фарухом», — поделилась знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что журналистка Ирина Шихман обвинила бывшую приму Большого в том, что она поставила под угрозу съемки документального фильма о себе. По словам создателей проекта, в первый же день работы балерина продемонстрировала несерьезное отношения, в частности, употребляя алкогольные напитки прямо во время интервью, писал портал «Бимру».

Более того, на второй день съемок планировалась поездка Анастасии в Санкт-Петербург вместе с Шихман. Журналистка рассказала, что танцовщица приехала на вокзал с большим опозданием и без паспорта, чем едва не сорвала дорогостоящую командировку. Измотанная изменениями графика в связи с аморальным поведением Волочковой, Шихман заверила, что больше не намерена с ней сотрудничать.

«Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала. Больше не хочу с этим работать никогда. Мне про этого человека все понятно», — заключила Шихман.

Позже на это отреагировала сама Волочкова, заверив, что «не знает эту женщину», она обвинила ведущую шоу «А поговорить?» в попытке попиариться на ее имени.

«Не первый раз на моем имени пытаются словить хайп, — цитирует танцовщицу сайт kp.ru. — Вспомните хотя бы историю с Ксенией Собчак, которая пришла ко мне в дом со скрытыми камерами ради просмотров своего шоу на YouTube. Почему я должна оправдываться все время? Вы хотите меня зажать в угол? Хотите убить меня? Растоптать? Не получится».

Более того, по словам Волочковой, от «нападок и льющихся на нее помоев» она становится только сильнее. Балерина посетовала, что на ней паразитируют желтые СМИ, привлекающие внимание к «никчемным порталам».