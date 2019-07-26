Плейлист недели: Clark, Лиам Галлахер и Трэвис Скотт

Clark — «Primary Pluck»

После 16 лет сотрудничества с Warp Records гений британской электроники Кристофер Кларк основал собственный лейбл Throttle Records, где записал альбом «Kiri Variations». В отличие от предыдущего «Clark», на котором артист внезапно выдал бодрые хаус и техно, на новом релизе он вернулся к размеренному эмбиенту и живым инструментам. «Я не могу сопротивляться акустической музыке — это противоядие против «отшлифованной» электроники», — заметил сам Кларк.

YBN Cordae — «Bad Idea» (ft. Chance the Rapper)

В прошлом году рэпер YBN Cordae заручился поддержкой фанатов и оказался на обложке популярного журнала XXL в списке фрешменов, а теперь выпустил дебютный альбом «The Lost Boy». В релиз вошли 15 композиций, в том числе треки с Андерсоном Паком и Chance the Rapper. Одним из продюсеров проекта выступил J. Cole. Для всех тех, кто устал от виральных синглов.

Британец Лиам Галлахер отметился новой песней «Once» с его грядущего студийного альбома «Why Me? Why Not». И пока его брат Ноэл уверенно попрощался с рок-музыкой, судя по его недавнему мини-альбому «Black Star Dancing», Лиам традициям не изменяет, представляя вниманию очередную акустическую балладу.

Рэпер Трэвис Скотт попадает в сонное царство в клипе на песню «Wake up» с прошлогоднего альбома «Astroworld». Действие ролика разворачивается в богатом особняке после вечеринки, а единственным бодрствующим (и трезвым) человеком в доме оказывается исполнитель. Режиссером черно-белого видео выступил Джона Хилл, ранее сотрудничавший с Vampire Weekend и Danny Brown.

Тай Сигалл — «Ice Plant»

Американский мультиинструменталист Тай Сигалл представил еще один трек под названием «Ice Plant» с его грядущего мини-альбома «First Tale». По словам музыканта, песня является «отражением его детства».

Тима Белорусских — «Целовать»

Рэпер Тима Белорусских выпустил новый клип на песню «Целовать» — типичный летний трек, однако не совсем вписывающийся в привычную стилистику исполнителя. Композиция оставляет положительное впечатление и в музыкальном плане выглядит шагом вперед.

Джастин Скай — «Maybe»

Спустя год после дебютного альбома «Ultraviolet» американская певица Джастин Скай вернулась с романтической ар-н-би песней «Maybe». Продюсером трека выступил Dre Skull. Ранее артистка приняла участие в записи нового микстейпа Blood Orange.