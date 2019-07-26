Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты

Звезда российской эстрады Лолита Милявская стала героиней заключительного в этом сезоне выпуска Agentshow популярного блогера Анастасии Ивлеевой. Певица рассказала в эфире историю своей первой любви. Будучи 16-летней девушкой, артистка влюбилась в солиста группы «Аракс» Анатолия Алешина, который на тот момент был вдвое ее старше. Говоря с ностальгией о тех чувствах, исполнительница иронизировала, что они не были «омрачены сексом».

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Через некоторое время Ивлеева предложила поп-звезде со спины определить гостя ее студии. Не без подсказок и наводящих вопросов, но артистка все же смогла дать правильный ответ.

«Ты на выданье. А я мужчина старше тебя. Женатый», — обратился музыкант к Милявской. Оба артиста, судя по всему, были очень рады этой встрече.

Вместе с тем, во время эфира выяснилось, что в жизни Лолиты был период, о котором ей тяжело и неприятно вспоминать. Милявская призналась, что у нее были проблемы с наркотиками. По словам артистки, основная проблема заключалась в том, что она решила попробовать запрещенные вещества слишком поздно, «когда все уже отгуляли». Певица убеждена, что тогда у нее просто по человечески не хватило сил справиться со всеми своими непростыми делами. Напряжение в работе и сложности в личной жизни выбили ее из колеи.

«Когда всю жизнь пашешь и жизни не видишь… Когда вдруг начинаешь ее видеть, а она оказывается другой. А в этот момент, когда начинаешь ее видеть, ломается та, которая была для тебя вакуумом», — пояснила артистка, добавив, что именно так люди и подсаживаются на наркотики.

Исполнительница посетовала, что в подобные моменты человек способен плюнуть на всех и все.

«Во все тяжкие! И я во все тяжкие — в 40 лет. Кокаин, гульки — что угодно... Безудержный секс», — поведала певица.

Милявская призналась, что до пагубной зависимости она могла по пальцам пересчитать своих сексуальных партнеров, а после – «руки закончились».

«Первое время я считала. Это было нелепое доказательство себе: а что, так можно? Потом это все закончилось. Я поняла: или себя буду разрушать, или мне это не надо. Решила, что не надо», — заключила поп-звезда.

Напомним, что в начале июля артистка в своем инстаграме рассказала подписчикам о предстоящем разводе с мужем — тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. У меня был замечательный молодой муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — написала Лолита.

Позже журналисты обратили внимание на то, что Милявская приехала в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в подавленном состоянии и, судя по всему, из-за переживаний она стала заметно стройнее. «Грустная и красивая» — писали тогда СМИ. Тогда же выяснилось, что Милявская все еще готова дать шанс своему пока еще законному супругу.

«Я не в состоянии развода. Мы с мужем пока просто разъехались. Никто из нас пока не подавал заявления на развод, — цитирует певицу сайт kp.ru. — Это нормальная пыль, которую надо стирать с отношений».

На вопрос о том, как артистка относится к брачным контрактам, она ответила, что давно уже обезопасила себя этим документом.

«Я хорошо отношусь к брачным контрактам. Это нормальная мировая практика, — сказала она.

Вопрос про возможном разделе имущества с Ивановым она оставила без ответа. Вместо этого она рассказала о навязчивых поклонниках, которые в последнее время стали одолевать ее в соцсетях с предложениями о замужестве.

«Как я на них реагирую? Одних отправляю в «черный список», над другими издеваюсь. Приличным людям отвечаю тактично. Но сейчас у многих обострение. Некоторые люди нуждаются в клиническом лечении, но почему-то его избегают. Интернет проявляет таких людей, но не я одна получаю такие сообщения», — отметила артистка.

Милявская заверила, что в настоящий момент не рассматривает подобные предложения.

«Я же не в программу «Давай поженимся» пошла. Просто написала о своей ситуации с мужем. А так у меня много нормальных поклонников, которые рассказывают мне о своей жизни и я с ними с удовольствием общаюсь. А на безумных я не реагирую», — отрезала певица.