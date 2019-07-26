«Только через мой труп»: кто виноват в несчастной любви Волочковой

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова объяснила причину расставания со знаменитым танцовщиком балета, заслуженным артистом Таджикской ССР и народным артистом России Фарухом Рузиматовым. В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» балерина заявила, что ее собственная мать помешала ей построить отношения с любимым человеком.

«Мама говорила, что я буду встречаться с Фарухом только через ее труп. Она утверждала, что сначала я должна была сделать карьеру, стать самодостаточным человеком. Но мне хотелось любви», — рассказала танцовщица.

Во время романа с Рузиматовым Волочковой было 19 лет и, как призналась балерина, между ними вспыхнули сильные чувства. При этом ее мать была категорически против построения личной жизни своей дочери, и в знак протеста надолго уходила из дома. По словам Волочковой, в эти периоды у нее возникали приступы панического страха за свою родительницу. Из-за подобных манипуляций со стороны матери отношения артистов постепенно завершились.

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«В какой-то момент я поняла, что нам с ним не по пути и все ему сказала. Несмотря на это, мы до сих пор большие друзья. Да и мама после нашего расставания наладила отношения с Фарухом», — поделилась Волочкова.

Ранее балерину обвинили в том, что она едва не сорвала съемки документального фильма о себе. По словам журналистки Ирины Шихман и режиссера Никиты Лойко, в первый же день работы над проектом танцовщица употребляла алкоголь прямо в ходе интервью, передает «Бимру».

На второй день съемок была запланирована поездка Волочковой в Санкт-Петербург вместе с Шихман. По словам журналистки, знаменитость приехала на вокзал позже назначенного времени и забыла свой паспорт. Уставшая от изменений графика из-за аморального поведения Волочковой, Шихман призналась, что больше не будет с ней сотрудничать.

«Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала. Больше не хочу с этим работать никогда. Мне про этого человека все понятно», — подчеркнула Шихман.

Сама балерина остро отреагировала на критику в злоупотреблении спиртным. В эфире НТВ она заявила, что имеет адекватное отношение к алкоголю и может позволить себе «все, что захочет» после окончания рабочего дня.

«У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма», — сказала Волочкова.

Также балерина обвинила телеведущую Ксению Собчак в попытке унизить ее во время интервью. Она рассказала о подробностях своих взаимоотношений с известной журналисткой в беседе с Teleprogramma.

«С Ксюшей Собчак мы никогда не были ни друзьями, ни врагами. Она всегда хотела устраивать пиар себе за счет известных людей. Ксения всегда пыталась меня унизить. А все подколы Ксении в мой адрес, как мне кажется, ее саму и унижают», — сказала она.

Балерина считает, что Собчак ей завидует, потому что она с детства мечтала танцевать балет, но не добилась желаемого.

Напомним, конфликт между звездами разгорелся после интервью телеведущей в доме танцовщицы для Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!». Позже балерина рассказала, что провела для журналистки экскурсию по дому и даже сходила с ней в русскую баню. По словам танцовщицы, после ухода съемочной группы она обнаружила в своей бане и доме несколько скрытых камер с микрофонами. Также Волочкова пожаловалась, что, пока она переодевалась и поправляла грим, телеведущая якобы без разрешения зашла в спальню и увидела там фаллоимитатор.

В связи с произошедшим балерина пришла к выводу, что Собчак «продала свою совесть» ради рейтингов на Youtube. По ее словам, недопустимо было «лазить по тумбочкам», ставить скрытые камеры и микрофоны в месте, где люди обычно находятся без одежды.