Крах семьи: дочь Петросяна перешла на сторону Степаненко

Истинной «движущей силой» бракоразводного процесса между юмористами Евгением Петросяном и его супругой Еленой Степаненко является дочь руководителя театра «Кривое зеркало» от первого брака Евгения Петросянц, сообщил источник сайту kp.ru.

«Формально на поле судебного боя — два юмориста, Петросян и Степаненко. Но Петросяна стимулирует его личная ассистентка и возлюбленная Татьяна Брухунова. А за Еленой Степаненко стоит не кто иной, как родная дочь юмориста Викторина Петросянц! Именно Викторина — движущая сила этого судебного процесса», — заявил он.

Брухунова рассказывала о том, что Петросянц «нашла возможным» занять сторону матери в судебном процессе о разделе общего имущества супругов, примерная стоимость которого составляет не менее 1,5 млрд рублей. По ее словам, это стало неожиданностью для прославленного ведущего.

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«Дела Петросяна ведет Брухунова. Если комик отсудит имущество, руки у нее будут развязаны и в отношении предметов коллекции. Она сможет распоряжаться раритетами так же легко, как сейчас управляет финансами артиста», — пояснил независимый адвокат Дмитрий Кузьмичев.

Он также подчеркнул, что возле тех, «у кого есть доступ к шедеврам, всегда появляются ушлые дельцы» и предположил, что новой избраннице юмориста могут начать поступать «заманчивые предложения» после завершения судебного процесса.

«А Петросян, при всем уважении к его энергии, на пороге того закатного возраста, когда не за всем уследишь. Поэтому, думаю, его дочь поступает разумно — в пользу семьи», — заключил он.

Источник в юмористических кругах обратил внимание на то, что Евгения Петросянц «действовала быстро» в сложившейся ситуации, обратившись за помощью к опытным адвокатам и в короткие сроки одержав первую промежуточную победу.

«Суд постановил, что вся коллекция раритетов до окончания судебных разбирательств будет находиться на хранении у Степаненко в той квартире, где она сейчас живет», — отметил источник.

По словам знакомой Степаненко, та выступала против громких судебных разбирательств и не хотела придавать делу широкую огласку.

«Она очень верующий человек и относится ко всему с долей смирения. Говорит, что ей послано это испытание с разводом и нужно его достойно пройти», — пояснила она.

Знакомая юмористки добавила, что та не вступает в споры с бывшим супругом, не общается с ним и не хочет давать интервью, а будущее «нажитого добра» не представляет для нее серьезного интереса.

«Но дочь Петросяна просчитала ситуацию: если папа без ума от молодой возлюбленной и уже потратил на нее кучу денег, то пора спасать семейные накопления! Как? Забрать ценности через суд. Ведь сам Петросян во всем доверяет своей музе», — сказала она.

Таким образом, подчеркнула женщина, именно дочь подвела Степаненко к мысли обратиться в суд.

«Не так чтобы дочь пошла против отца — нет, она просто хочет сберечь достояние семьи от третьих лиц. Если коллекция останется у Степаненко, она наверняка завещает раритеты женщине, которую считает своей дочкой. Викторина разбирается в шедеврах и относится к ним чрезвычайно внимательно и бережливо», — уточнил источник.

На сторону дочери Петросяна встала и бывший бухгалтер его театра Ольга Владыкова, сравнившая связь юмориста с Брухуновой «бредовым фильмом».

«Связь Петросяна и Брухуновой — это как бредовый фильм. Хорошо, что дочка Евгения Вагановича заняла сторону Елены Степаненко. Дочь поддерживает Лену, и молодец. Там еще будет бойня! У Викторины дети, она думает о них. Брухунова, естественно, тянет одеяло на себя. А Петросяна мне жаль...» — поделилась она.

При этом, по словам источника в суде, на данный момент до сих пор остается неизвестной точная стоимость коллекции живописи, которая принадлежит Петросяну. Он подчеркнул, что картины, о которых идет речь, настолько уникальны, что в России не нашлось специалистов, обладающих достаточной квалификацией, чтобы провести непредвзятую оценку.

Проблема с оценкой имущества юмориста заключается в том, что суд возложил на Петросяна обязанность оплатить экспертизу, в то время как его счета были арестованы по просьбе второй стороны, и ему пока не удалось собрать необходимую сумму.