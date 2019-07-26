Кровь и боль: Бузова разбила колено на концерте в Баку

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова травмировала колено во время концерта в Баку. Об этом она рассказала в инстаграме, вернувшись в гримерку после выступления со своим новым хитом «Водица».

«Больше всего боялась, что подскользнусь, и именно это со мной и произошло сегодня. Надеюсь никто этого не заметил», — написала Бузова, поблагодарив азербайджанцев за поддержку и «жаркий» прием.

В начале вечера звезда появилась на красной дорожке в эффектном красном платье с длинным шлейфом, после чего поднялась на сцену и отработала номер на песню «Водица». Позже в разделе «сторис» инстаграма Бузова опубликовала видео травмированного колена, из которого сочилась кровь. По словам артистки, во время репетиций на сцене не было столько воды, как на самом выступлении. Судя по последующим публикациям с активными танцами певицы на афтепати, рана оказалась несерьезной.

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Днем ранее Бузова заявила своим подписчикам в инстаграме, что в ноябре состоится ее последний концерт. В своем обращении певица призналась, что очень любит традиции, потому что они «всегда объединяют людей».

«У нас с вами есть своя традиция — встречаться на моих больших сольных выступлениях в ноябре в Москве», — написала артистка.

В этом году Бузова пообещала порадовать поклонников сольным выступлением, подчеркнув, что оно станет заключительным.

«Я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось — #ПодЗвукиПоцелуев. Его я решила устроить там, где все начиналось, там, где мы впервые встретились с вами, и пели все вместе хором при полном #soldout — в самом центре Москвы, в клубе Известия Холл», — написала звезда.

Певица отметила, что знает о любви своих поклонников к программе #ПодЗвукиПоцелуев и не оставляет без внимания многочисленные просьбы повторить это шоу в Москве.

«Я выполняю ваше желание, ведь оно для меня закон. За эти три года мы с вами сделали невозможное, спасибо за поддержку и ту любовь, которую я чувствую каждые день», — заключила Бузова.

В своем сообщении артистка не объяснила, в каком смысле ее ноябрьский концерт станет «последним» — многие подписчики сошлись во мнении, что она имела в виду заключительное выступление в этом году.

«Прям последний!? Правда-правда!?», «И все? После этого бросает петь?», «Люди, вы вообще читать умеете? Доступно написано», — писали фолловеры.

Ранее сообщалось о том, что Бузова заняла второе место в рейтинге «40 самых успешных звезд России до 40 лет», опубликованном в журнале Forbes. Лидеров и участников списка определяли по трем критериям — доходы, количество публикаций в СМИ и упоминания в соцсетях. Исполнительницу обошел лишь боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Чемпион UFC опередил артистку в заработках ($11,5 млн против $4,4 млн) и оказался популярнее в прессе с менее ощутимым отрывом — 75300 против 73199. Вместе с тем спортсмен заметно уступил певице в соцсетях (1507900 против 4449100).

Бывший участник лейбла Black Star Егор Крид стал в общем списке четвертым, незначительно проиграв хоккеисту Александру Овечкину. Доход музыканта составил $4,8 млн, а в СМИ о нем написали 29262 раза. На пятой строчке расположился рэпер Баста, заработавший $6,9 млн и упомянутый в СМИ 62804 раза, а в соцсетях — 2138600 раз. Наставник «Голоса», кстати, оказался самым богатым «неспортивным» представителем списка: больший доход показали только Нурмагомедов, Овечкин, теннисистка Мария Шарапова и хоккеист Никита Кучеров. Шестым стал чемпион «Евровидения» 2008 года Дима Билан ($6,5 млн; 22436; 2825500), седьмым — хип-хоп-артист Тимати ($3,4 млн; 34573; 1730100).

На восьмом месте финишировала супермодель Ирина Шейк ($4 млн; 12862; 139800), а десятой стала наставница «Голоса» Полина Гагарина ($5,3 млн; 17229; 1077400), уступившая одну строчку футболисту Артему Дзюбе.