Скрывал почти год: Ширвиндт разводится с женой

Известный российский телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт собирается развестись со своей супругой Татьяной Морозовой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника пресс-службы Пресненского суда Москвы Лелу Кокаю.

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«Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа», — рассказала пресс-секретарь.

Она добавила, что иск Ширвиндта будут рассматривать в закрытом от публики режиме, как и прочие подобные заявления.

По словам самого телеведущего, он уже много лет не живет с супругой, сохраняя официальный брак. Долгое время эта информация не была известна широким кругам, потому что Ширвиндт не афишировал свою личную жизнь, передает Teleprogramma.pro.

«Сенсации не получится, потому что мы с супругой расстались уже восемь лет назад. Мы в прекрасных отношениях, а сейчас просто технически разводимся. Я подал документы в суд, потому что жена не живет в Москве. Нам так удобнее.

Почему именно сейчас, а не годом раньше или позже? Я нумерологией не занимался. Просто так вышло. Нужно было это сделать, и вот сейчас делаю. Я развожусь не чтобы сразу жениться, а чтобы расставить точки в старой истории», — сказал Ширвиндт.

Телеведущий, в прошлом году отметивший свое 60-летие, родился в семье народного артиста России Александра Ширвиндта и архитектора Натальи Белоусовой. В 1975 году поступил в театральное училище имени Щукина, однако через два года был отчислен за некий «поступок, несовместимый со званием комсомольца». Два года спустя он продолжил обучение, окончил училище в 1981 году и в течение восьми лет служил в театре «Сатирикон» под руководством Аркадия Райкина.

В 1989 году Ширвиндт ушел из актерской профессии и занялся продюсированием фильмов. Он создал такие картины, как «Русский регтайм», «Летние люди» и другие. В 1992 году продюсер начал работать на телевидении ведущим передачи «Лотто-Миллион». C 1995 по 2005 годы он вел популярную программу «Дог-шоу. Я и моя собака». В качестве телепродюсера Ширвиндт выпустил ряд передач, включая «Путешествия натуралиста», «Живые новости», «Растительная жизнь» и «Охотники за рецептами».

В первом браке телеведущего с Еленой у него родился сын Андрей, названный в честь актера Миронова, который стал его крестным отцом. Сын Ширвиндта не пошел по стопам звездных родственников и занялся юриспруденцией.

Второй женой артиста стала Татьяна Морозова, в начале карьеры выступавшая на подмостках театра. Устав от танцев в трио Бориса Моисеева, она ушла в журналистику. Во втором браке у Ширвиндта родилась дочь Александра, получившая образование искусствоведа.

Отец телеведущего — актер, режиссер и художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт — 19 июля отметил 85-й день рождения. Он получил сценическое образование в Щукинском театральном училище, после чего был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола. Актер играл в пьесах у Анатолия Эфроса — «Чайке» по Чехову, «Мольере» по Булгакову и многих других. Параллельно с работой в театре Ширвиндт активно снимался в фильмах, исполняя преимущественно эпизодические роли.

В 1972 году артист перешел в Театр сатиры, где сразу получил роль графа Альмавивы в спектакле Валентина Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Эта постановка стала одной из самых известных работ актера в театре. Позже по спектаклю, в котором играли Андрей Миронов и Вера Васильева, был снят фильм.

Самыми известными лентами, в которых снялся Ширвиндт, стали «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Двенадцать стульев» и «Маленькие комедии большого дома». Также он вел несколько передач на телевидении, ставил спектакли и писал сценарии для различных проектов. В 2000 году Ширвиндт возглавил Театр сатиры, в котором работает и по сей день.