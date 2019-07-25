Незаслуженная популярность? Шукшина о Киркорове и Бузовой

Российская актриса Мария Шукшина высказалась о популярности певцов Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой. Артистка вспомнила их имена, отчасти противопоставляя звезд эстрады образу ее покойного отца — режиссера и писателя Василия Шукшина, которому 25 июля могло бы исполниться 90 лет.

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«Сейчас происходит бездуховность, безнравственность, отсутствие понятий совести и чести. Все продается и все покупается. Если папа был бы жив, это бы его убило во второй раз, — призналась Шукшина в беседе с «Комсомольской правдой». — Это убивает душу! Мир настолько стал материальным! Лишь бы пожрать, напиться, посмотреть кто с кем спит, покритиковать, написать гадости в инстаграме, чтобы самоутвердиться за счет другого».

По словам Марии, она ставит перед собой цель сделать так, чтобы ее отца не забывали. «Это наше время. Ужас какой-то! Раньше было совестно слово плохое сказать — на тебя бы посмотрели косо. По крайней мере, еще в моем поколении так было, а уже в следующем такие беспринципные люди пошли. — продолжила возмущаться актриса. — Наш спектакль и вообще папины произведение – это и есть исцеление. О них нужно говорить и вспоминать, потому что это забывается.

Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху, а Шукшин не на слуху. Моя цель и задача — чтобы его не забывали».

На этой неделе в Барнауле был открыт Шукшинский кинофестиваль, а 24 июля состоялась премьера спектакля «Калина красная» по одноименной кинокартине. Роль Любы Байкаловой в постановке сыграла дочь великого алтайского писателя.

Согласно СМИ, данная работа далась актрисе непросто, поскольку это был ее первый подобный опыт. Сама Мария призналась, что поначалу, когда Надежда Бабкина сделала ей такое предложение, она категорически отказалась от участия в проекте.

«Вообще по образованию я не актриса. Это мой первый опыт работы на сцене, — говорила Шукшина. — Я в жизни на ней никогда не стояла. А тут вдруг бац, и такая махина – «Калина красная». Это колоссальная ответственность».

По словам артистки, для нее была чрезвычайно важна оценка матери --Лидии Федосеевой-Шукшиной. Кроме того, актриса призналась, что испытывала большое волнение, посетив малую родину своего отца накануне его юбилея. Также Мария подчеркнула, что в мире немало людей, которые испытывают искреннее уважение к ее отцу, в первую очередь — за его литературное наследие, а также за то, что он был настоящим человеком.

«Папу везде любят, уважают и почитают. Считают, что больше таких людей не будет. Однажды Леонид Куравлев сказал о папе: «Его можно охарактеризовать одним словом — «Русь»». Человек, который любил людей, уважал их, говорил о нас с вами, о маленьком человеке, об их достоинствах, переживаниях, пороках. Очень их любил и ценил», — подчеркнула дочь писателя.

По словам 52-летней Шукшиной, сейчас подобное отсутствует в жизни, ценности изменились, а людям интереснее подсматривать в замочную скважину, чем жить собственную жизнь.

Ранее Шукшина выложила в своем инстаграме отрывок из интервью журналисту филиала федерального телеканала в Уфе, в котором речь шла о предстоящем спектакле «Калина красная». Мария тогда вновь выступила с критикой телевидения, обвинив его в распространении «мракобесия».

«Люди устали от насилия, грязи, черноты, идущей с экранов телевидения. Извините, конечно, но это правда. Народ начал задыхаться от мракобесия, а «Калина красная» позволила сделать глоток свежего воздуха», — сказала она.

Поклонники Шукшиной при этом предположили, что актриса сделала данное заявление на фоне затянувшегося скандала с участием ее отчима — продюсера Бари Алибасова, супруга Федосеевой-Шукшиной. Как известно, с начала июня в СМИ и сети активно обсуждается история с отравлением основателя группы «На-на» средством для очистки труб.