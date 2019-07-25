Умерла звезда «Хождения по мукам»

Один из старейших работников Малого театра Анатолий Торопов умер 25 июля в возрасте 91 года. О смерти народного артиста России сообщила пресс-служба театра, опубликовав новость об утрате на официальном сайте.

«Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича. О месте и времени прощания мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Ушедший из жизни актер являлся старейшим выпускником ВТУ имени Щепкина. После окончания училища в 1952 году он был принят в труппу Малого театра, где проработал 67 лет. Коллеги Торопова назвали его карьеру выдающимся примером истинного служения искусству.

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В репертуаре артиста особое место занимает творчество Александра Островского, чьи произведения служили основой для постановок с его участием. Актер играл в таких спектаклях драматурга, как «Пучина», «Женитьба Бальзаминова», «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес», «Без вины виноватые», «Доходное место», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и «Волки и овцы».

В спектакле «Лес» Торопов сыграл целых три роли — Карпа, Бодаева и Милонова. Как признавался актер, его любимым персонажем был Мурзавецкий в «Волках и овцах». Этого героя он играл в совершенно разное время — сначала в 34 года, а затем в 68 лет.

Коллеги называли Торопова «превосходным характерным актером с блестящим чувством комического» и «самым жизнерадостным актером Малого театра».

Несмотря на то, что в кино артист появлялся крайне редко, зрители могут вспомнить его персонажей в фильмах «Хождение по мукам», «Северная повесть», «Хмурый Вангур», «Угрюм-река» и «Приваловские миллионы».

За добросовестное служение театру и выдающиеся достижения в профессиональной деятельности народный артист России завоевал множество наград — Орден «Знак Почета», Орден Дружбы, 2-ю премию на смотре молодежи, памятную медаль Росвоенцентра «Патриоты России», а также почетные грамоты Верховных Советов Азербайджанской ССР и Эстонской ССР.

В конце прошлого года Малый театр также потрясла трагическая новость — в возрасте 39 лет скончался актер Дмитрий Солодовник. О его смерти сообщили в пресс-службе театра, которому он посвятил почти 20 лет.

«Любой некролог — это подведение итогов, цифры, статистика. Но еще и эмоции. Ужас, недоумение, горечь утраты, невозможность поверить, что молодого и одаренного человека больше нет на этой земле. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Солодовника. Светлая память и вечный покой, — говорится в сообщении на сайте театра.

Первой работой Солодовника на телевидении стали роли в киножурнале «Ералаш» в 1992 году. В 1999-м артист окончил ВТУ им. М.С.Щепкина, после чего сразу же был принят в труппу Малого театра, на сцене которого периодически выступал еще в студенческие годы. В общей сложности в качестве актера Малого театра Солодовник исполнил 26 ролей в различных постановках, включая спектакли «Сказка о царе Салтане», «Свои люди — сочтемся!», «Усилия любви», «Недоросль», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Поздняя любовь» и другие. Вместе с Тороповым он играл в постановке «Лес».

Как отметили в пресс-службе театра, судьбоносным для актера стал 2006 год, когда в Малом поставили пьесу «Ревизор» по одноименному произведению Николая Гоголя.

«Центральную роль Ивана Александровича Хлестакова режиссер-постановщик Юрий Соломин доверил Солодовнику. Спектакль стал значительным событием в культурной жизни столицы, а работа Дмитрия заслужила множество положительных откликов», — рассказали коллеги артиста.

В том же году на экраны вышел полнометражный фильм «С Дона выдачи нет» Олега Массарыгина, главную роль в котором исполнил Алексей Серебряков. Солодовник появился в ленте в эпизодической роли. К другим известным работам артиста относится сериал «Пятницкий» — спин-офф «Глухаря», выходивший с 2011-го по 2015 год.