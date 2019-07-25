Тайлер Дерден и Видок наносят ответный удар: на что пойдут в России

Новая версия абсолютного хита студии Disney «Король Лев» от режиссера Джона Фавро, успевшая впечатлить зрителей спецэффектами и оставившая смешанные впечатления разницей в мимике у персонажей с героями оригинального мультфильма 1994 года, в отсутствие значимых конкурентов без усилий продолжит удерживать первое место в таблице лидеров российского проката, утверждают аналитики, по прогнозам которых проекту удастся собрать еще около 500 млн рублей. Тем, кто хочет получить полноценное удовольствие от ремейка любимого мультфильма детства стоит выбирать сеансы с субтитрами, чтобы услышать голоса Дональда Гловера, Бейонсе, Джеймса Эрла Джонса и Сета Рогена, озвучивших главных героев.

Единственным фильмом, способным на грядущих выходных хотя бы приблизиться к одной десятой суммы, которая достанется «Королю Льву», станет, по мнению экспертов, последний хит Marvel «Человек-паук: Вдали от дома»: он уже четвертую неделю не сходит с российских широких экранов. Ожидается, что европейские приключения Питера Паркера (Том Холланд), которому пришлось для победы над самими силами природы объединить усилия с одним из своих традиционных врагов Мистерио (Джейк Джилленхол), смогут принести создателям еще 45 млн рублей.

Третье место займет фильм любимого в России французского режиссера Люка Бессона с приятным для нашего уха названием «Анна», чья канва напоминает его же блокбастер 1990 года «Ее звали Никита». В новом фильме одного из главных представителей направления «Cinéma du look», действие которого разворачивается в конце 1980-х годов, роль русской шпионки, выдающей себя за модель, исполнила уроженка Магадана Саша Лусс, ранее появившаяся в его же фантастическом боевике «Валериан и город тысячи планет», а в паре с ней выступил Александр Петров. По прогнозам, сборы картины на третьей неделе упадут до 16 млн рублей.

Первая новинка этого уикенда — фильм «Видок: Охотник на призраков» с Венсаном Касселем, рассказывающий мифологизированную историю жизни реального сыщика, работавшего в Париже в XIX веке. Ремейк французского исторического триллера 2001 года с Жераром Депардье в главной роли, по мнению экспертов, сможет принести своим создателям 11 млн рублей.

На второй неделе проката языческий триллер с психологической ноткой «Солнцестояние» от Ари Астера о поездке группы американцев в Швецию для участия в зловещих местных обрядах соберет в России, как ожидается, около 11 млн рублей.

Вторая премьера этого уикенда — шестая часть главной танцевальной франшизы современности «Шаг вперед 6: Год танцев», чьи авторы пошли на смелый шаг и решили открыто заявить свои интерес в выходе на китайский рынок, перенеся действие фильма-аттракциона в Пекин, где герои разных национальностей сразятся за обладание титула лучшего танцора на Земле. По мнению экспертов, сборы новой главы саги о людях, одержимых танцполом, достигнут отметки в 10 млн рублей.

Своего рода темной лошадкой грядущих выходных станет юбилейная полупремьера — российские кинопрокатчики решили выпустить повторно на широких экранах один из тех фильмов, просмотр которых может заменить собой чтение нескольких глав учебника по новейшей истории. Хит Дэвида Финчера 1999 года «Бойцовский клуб», ставший для сотен режиссеров учебником по созданию интересных сюжетов и неожиданных поворотов, может внезапно вырваться в относительные лидеры по сборам, однако на данный момент от него ожидают результатов достаточно скромных — в пределах 10 млн рублей.