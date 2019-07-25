«Вовремя унесла ноги»: Борисова обвела Киев вокруг пальца

Служба безопасности Украины сообщила о решении ввести запрет для телеведущей Даны Борисовой посещать территорию страны сроком на три года, включив ее в список «невъездных» артистов, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

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«На сегодня запрашиваемому вами лицу запрещен въезд на Украину сроком на три года», — цитирует РИА «Новости» соответствующее постановление СБУ.

В ведомстве не уточнили, когда именно Борисовой было запрещено посещать страну, однако в середине июля этого года она рассказала своим подписчикам в инстаграме о том, что прибыла на Украину для участия в съемках в новом проекте.

Сама Борисова уже прокомментировала ситуацию для радиостанции «Говорит Москва», назвав ее «абсолютно прогнозируемой».

«Я этого ждала. Я последние дни даже боялась в гостиницу возвращаться ночевать, потому что там какой-то деятель ЦИК выступил и всяко-разно меня оскорблял, лицом, нарушающим закон, называл. Такая ситуация. Я считаю, что я вовремя унесла ноги, потому что меня могли закрыть там вообще, привлечь к ответственности», — сказала она.

Вместе с этим, Борисова подчеркнула, что осталась довольна поездкой. Она рассказала, что люди, узнавая ее на улице, реагировали доброжелательно, а негатива она «вообще не видела». При этом, говоря о причинах введенного в ее отношении запрета на въезд в страну, она призналась, что ввела власти страны в заблуждение.

«Я, конечно, ввела их в заблуждение, когда я въехала в Киев, что я не была в Крыму. Потому что я же была в Крыму неоднократно, более того — сегодня туда собираюсь, и мама у меня там живет», — пояснила она.

В частности, телезвезда опубликовала свою фотографию с майдана Незалежности и поделилась планами на эту поездку.

«Послезавтра после съемок собираюсь со своими друзьями, украинскими артистами, с которыми в свое время нехило тусили еще в той жизни, с горилкой и салом», — написала она.

По словам Борисовой, на границе у нее не возникло проблем ни с проездом на территорию страны, ни с прохождением таможни.

«Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды — в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев, спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу», — поделилась телеведущая впечатлениями от встречи с сотрудниками украинских государственных органов.

Несмотря на то, что откровения Борисовой вызвали шквал недовольства и возмущения со стороны украинских националистов, она продолжила делиться со своими подписчиками впечатлениями, из которых было видно, что она спокойно гуляет по Киеву, не встречая какого-либо противодействия со стороны представителей местных властей.

«Приветик, мои дорогие, из Киева. После вчерашнего конфуза, когда назвала Михайловский собор Киево-Печерской лаврой и не могла понять, почему он особо не впечатлил, исправила ошибку, и со своим поклонницами в Киеве, которые забрали сегодня из отеля и составили компанию, наконец-то посетила ее. Спокойное, тихое и благостное место. А пещера со святыми мощами, в том числе Ильи Муромца, произвела неизгладимое впечатление», — говорится в записи от 16 июля.

Перед своим отъездом, Борисова рассказала, что благополучно завершила съемки, а прощание с командой проекта потрясло ее до глубины души.

«Даже я, повидавшая всякое за время реабилитации, была шокирована и тронута», — призналась она.

О том, что власти Украины составили «черный список», в который включили российских артистов, которым был запрещен въезд на территорию страны стало известно в конце октября 2014 года, изначально он состоял из 14 человек, среди которых оказались певец Иосиф Кобзон, юморист Михаил Задорнов и актер Иван Охлобыстин.

Полностью перечень деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны был опубликован украинским Министерством культуры 8 августа 2015 года.